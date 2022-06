La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. In questo mese di giugno potrebbero non esserci acquisti, la società bianconera potrebbe attendere il mese di luglio per motivi di bilancio. Il primo rinforzo del Calciomercato estivo potrebbe essere Paul Pogba, ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il centrocampista francese a circa 10 milioni di euro a stagione, compresi i bonus fino a giugno 2026. Secondo le ultime notizie di mercato, il giocatore avrebbe già sostenuto la prima parte delle visite mediche negli Stati Uniti, di conseguenza si attenderebbe solo l'annuncio della Juventus per l'ingaggio del giocatore.

A parlare dell'arrivo di Pogba nella società bianconera è stato anche Paolo Bargiggia, che ha sottolineato come la Juventus stia lavorando anche all'acquisto di Angel Di Maria nonostante l'interesse del Barcellona. Si valuta anche il riscatto del cartellino di Alvaro Morata ma a somme minore rispetto a quanto stabilito nell'estate 2020 fra Atlético Madrid e Juventus. A proposito della società bianconera, il giornalista sportivo ha sottolineato come si stia lavorando all'acquisto degli over 30 non rispettando le dichiarazioni recenti e riguardanti il fatto di acquistare giovani di qualità. Per questo, secondo Bargiggia, la Juventus non sarebbe in una situazione serena di mercato.

Il giornalista sportivo Bargiggia ha parlato del possibile arrivo di Pogba e Di Maria alla Juventus

'Pogba arriverà, per Di Maria è spuntata l'ipotesi Barcellona, ma la trattativa rimane concreta. La Juve sarebbe propensa anche a trattenere Morata, presentando un'offerta all'Atletico Madrid'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia, secondo il giornalista sportivo la Juventus ha acquistato il centrocampista francese mentre starebbe lavorando all'ingaggio di Di Maria e al riscatto del cartellino di Morata dall'Atletico Madrid.

Bargiggia ha poi aggiunto: 'La Juve aveva annunciato un progetto con i giovani, ma poi invece sta puntando su calciatori over 30 e a parametri zero. La Juve non è in una serena situazione di mercato'. Parole importanti quelle del giornalista sportivo, che ha sottolineato come anche il futuro professionale di de Ligt sia incerto dopo le dichiarazioni del difensore ad un giornale sportivo olandese.

La Juventus potrebbe acquistare Simeone

Il giornalista sportivo ha confermato anche l'interesse della Juventus per Giovanni Simeone, con la società bianconera che dovrà trattare non con il Verona ma con il Cagliari l'eventuale acquisto del cartellino dell'argentino. Simeone ha giocato in prestito nella società veneta nella stagione 2021-2022 e ha segnato 17 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.