La Juventus potrebbe cedere Demiral in cambio di Jorginho del Chelsea o per soldi, cercando poi di assicurarsi il grande obiettivo Kolidu Koulibaly del Napoli. Nel frattempo, il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha commentato negativamente il possibile accordo tra i bianconeri e Luis Suarez.

Juventus, con la cessione di Demiral i bianconeri potrebbero arrivare ad uno tra Jorginho o Koulibaly

I termini di contrattazione per Merih Demiral, tra Juventus ed Atalanta, non sono ancora terminati. La squadra bergamasca avrà infatti fino al prossimo venerdì per riscattare il calciatore turco e Percassi potrebbe ancora tentare un ultimo assalto per provare a far abbassare le pretese economiche della compagine piemontese.

Agnelli, ad ora, chiederebbe circa 20 milioni di euro, una cifra alta per le casse della Dea, che dunque potrebbe lasciare andare il giocatore definitivamente. Qualora dunque le parti non dovessero trovare un accordo, Demiral tornerebbe alla Juventus, ma seguendo le indiscrezioni odierne, non ci resterebbe a lungo. Cherubini infatti, starebbe vagliando se accettare la presunta proposta del Newcastle, che pagherebbe il turco circa 30 milioni di euro. Con quei soldi il DS bianconero avrebbe poi le facoltà economiche per lanciare l'assalto al grande obiettivo di mercato per la difesa juventina, Kolidu Koulibaly, valutato da Aurelio De Laurentiis, 40 milioni di euro. Oltre a questa opzione, alla Continassa sarebbe arrivata anche un'altra chiamata per Demiral da parte dal Chelsea.

Il club londinese, alla ricerca di un sostituto per Antonio Rudiger, (che è diventato da pochi giorni un nuovo calciatore del Real Madrid), avrebbe proposto alla dirigenza della Vecchia Signora, uno scambio alla pari, con Jorginho offerto come contropartita tecnica. I bianconeri, che starebbero stringendo per Paul Pogba, cercherebbero un regista da mettere vicino al francese, dunque l'operazione farebbe gola ad entrambe le compagini.

Paolo Bargiggia: 'La Juventus comprando Luis Suarez si coprirebbe di ridicolo'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è intervenuto nelle scorse ore su 1 Station Radio ed ha parlato del possibile interessamento della Juventus nei confronti di Luis Suarez. Sulla eventuale trattativa tra i bianconeri e l'uruguayano, Bargiggia ha detto: "La Juventus attualmente si è trovata costretta ad attuare la vecchia politica dei parametri zero.

In una situazione grottesca, è stata divulgata la notizia secondo cui Luis Suarez sarebbe stato offerto al club piemontese, nonostante lo scandalo di qualche anno fa. Il mister Allegri un pensierino ce lo farebbe, ma la Juve si coprirebbe di ridicolo, tesserando l'uruguaiano".