La Juventus vorrebbe portare a Torino Di Maria ma qualora non ci riuscisse, potrebbe concentrare le proprie attenzioni su Domenico Berardi. Nel frattempo Dybala sarebbe titubante nel tradire il popolo bianconero, andando all'Inter, e potrebbe preferire una destinazione estera.

Juventus: se Angel Di Maria dovesse saltare, Cherubini potrebbe lanciare l'assalto a Berardi

La grande mossa della Juventus per il prossimo Calciomercato potrebbe essere rappresentata dall'acquisto di un attaccante di qualità. Il nome caldo che rimbalza in queste settimane è quello di Angel Di Maria, ma la trattativa con l'argentino sarebbe in fase di stallo.

L'esterno ex PSG vorrebbe firmare con la compagine bianconera un solo anno di contratto, mentre Cherubini e soci, vorrebbero assicurarselo per un biennio. Qualora dunque, la situazione con "El Fideo" non si dovesse sbloccare, la Juventus potrebbe virare le proprie attenzione su un vecchio pallino della formazione piemontese: Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo, ha sfiorato tante volte la Juventus in passato, salvo poi, preferire la squadra emiliana per maturare sotto l'aspetto umano e calcistico. Il classe '94 ora però, si sentirebbe pronto a una grande piazza e Max Allegri lo abbraccerebbe volentieri alla Continassa.

Anche l'esperto di calciomercato Luca Momblano, ha confermato sul canale Twitch Juventibus, tale ipotesi di mercato, affermando: "In attesa di Di Maria, la Juventus domenica scorsa ha chiamato il Sassuolo.

Non per Raspadori, ma per chiedere informazioni per Domenico Berardi. Lui potrebbe essere il piano B rispetto a Di Maria". Momblano poi, ha proseguito il discorso sul mercato della Juventus, affermando come i bianconeri si siano praticamente già prenotati per l'acquisto di Nicolò Zaniolo nel 2023.

Dybala: l'Inter sarebbe una meta gradita ma non vorrebbe tradire i tifosi della Juventus

Dybala e la Juventus si sono detti addio: in occasione dell'ultima partita casalinga della Vecchia Signora i tifosi hanno salutato la "Joya" in un mare di lacrime e l'argentino ha ricambiato l'affetto del popolo bianconero, piangendo.

Ecco perché, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, il numero 10 sudamericano avrebbe più di un dubbio nel trasferirsi in pianta stabile all'Inter.

Paulo Dybala, da quanto appreso, non vorrebbe tradire l'amore del popolo juventino e per questo starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di trasferirsi all'estero. Tuttavia è anche doveroso sottolineare come il classe '93 abbia dato mandato al proprio agente di ascoltare l'offerta proposta dall'Inter. Insomma, quella della "Joya" sembrerebbe essere una matassa tutt'altro che sbrogliata.