La Juventus vuole costruire una rosa competitiva per poter lottare in Italia e in Europa. Sembra essere questa la volontà della società bianconera, che nel 2023 festeggerà il centenario della Famiglia Agnelli alla Juve. Un evento importante che potrebbe essere arricchito da investimenti pesanti per migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti nella stagione 2021-2022. Non è un caso che la società bianconera stia lavorando non solo nell'acquistare giovani di qualità ma anche giocatori di esperienza che possano aiutare la Juve a vincere nell'immediato.

Due nomi su tutti sono quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria, ingaggi che sarebbero stati definiti per i quali si attenderebbe solo l'annuncio. La Juventus però potrebbe effettuare almeno altri quattro acquisti importanti, che potrebbero essere agevolati dalle cessioni. Una su tutte quella di Matthijs De Ligt, che non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto della società bianconera. Per questo potrebbe lasciare Torino anche in considerazione del fatto che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e nel 2023 il suo prezzo di mercato diminuirà. A proposito di acquisti si lavora all'arrivo di un difensore centrale e di un terzino sinistro. I preferiti sembrano essere Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dal Napoli, e Andrea Cambiaso.

Il giocatore del Genoa ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.

Possibili rinforzi Koulibaly, Cambiaso, Paredes e Zaniolo oltre a Pogba e Di Maria

La Juventus oltre a Koulibaly e a Cambiaso valuta anche altri rinforzi per centrocampo e settore avanzato. Oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un altro giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte.

Piace molto Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere Niccolò Zaniolo, che dovrebbe lasciare la Roma. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, la società romana non vorrebbe contropartite tecniche ma potrebbe accettare un prestito con riscatto con pagamento in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche le cessioni. Abbiamo parlato di de Ligt, in questo momento il Chelsea sembra essere la società più interessata. Avrebbe offerto circa 50-60 milioni più il cartellino di Werner. Si è parlato anche di Jorginho come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del difensore da parte della società inglese. In questo momento però la Juve vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.