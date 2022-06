La Juventus dovrà effettuare anche diverse cessioni durante il Calciomercato estivo. La società bianconera deve alleggerire una rosa che ha giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. C'è anche l'esigenza di attutire il bilancio societario, che nelle ultime stagioni ha dovuto sostenere gli ingaggi importanti di giocatori che non hanno reso come ci si aspettava. Fra questi quelli di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Proprio il gallese è stato probabilmente la delusione principale della società bianconera delle ultime tre stagioni.

Arrivato a parametro zero nel 2019, non ha mai reso come ci aspettava, condizionato anche da infortuni. A gennaio è stato ceduto in prestito ai Glasgow Rangers, ma anche nella società scozzese non è riuscito a dare il suo contributo. Diverse invece le sue prestazioni nella nazionale gallese, nello spareggio contro l'Ucraina per i mondiali in Qatar è stato uno dei migliori ed h contribuito alla qualificazione alla massima competizione mondiale del Galles. Ramsey ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023 che con i bonus è di circa 8 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe rescindere il suo contratto con la società bianconera con il pagamento di un indennizzo a suo favore da circa 3 milioni di euro e trasferirsi in Turchia.

Ci sarebbe il Karagumruk sul giocatore, a volerlo il nuovo tecnico Andrea Pirlo, che lo ha già allenato alla Juventus la scorsa stagione.

A volere il gallese proprio il tecnico bresciano, che conosce il giocatore con il quale ha già lavorato nella sua precedente esperienza professionale nella società bianconera nella stagione 2020-2021. Il gallese potrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione con la società turca per prepararsi al meglio al mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre.

Non è da scartare la possibilità diventi uno dei commissari tecnici della nazionale gallese insieme a Bale dal 2023. A confermarlo il direttore tecnico della nazionale Adams, che ha sottolineato come i due giocatori potrebbero prendere il patentino ed avere un ruolo di allenatori e giocatori per il Galles.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti. Abbiamo parlato di Ramsey, potrebbero partire anche Arthur Melo e Alex Sandro. Il centrocampista piace all'Arsenal, che potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Difficile invece la partenza del terzino brasiliano, anche perché in scadenza a giugno 2023 e con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che difficilmente gli sarebbe garantito da altre società.