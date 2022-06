La Juventus, in queste settimane, sta lavorando sul mercato in entrata ma ci sono anche alcune questioni da risolvere in uscita. La più spinosa riguarda Aaron Ramsey. Il gallese non è nei progetti bianconeri e non farà parte della rosa 2022/2023. Il "problema" Ramsey potrebbe essere risolto da una vecchia conoscenza bianconera, ovvero Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano è il nuovo allenatore del club turco del Fatih Karagümrük e vorrebbe portare Ramsey nella sua squadra.

Un altro giocatore della Juventus che potrebbe salutare il Torino è Moise Kean.

Infatti Massimiliano Allegri avrebbe dato il proprio assenso alla partenza del classe 2000.

Kean in uscita

Nell'ultima stagione, Moise Kean non ha trovato molto spazio nella Juventus e i bianconeri non sembrano intenzionati a puntare ancora su di lui nonostante sia in prestito ancora per un anno dall'Everton (con obbligo di riscatto a giugno 2023).

ogni caso una sua partenza sembra probabile poiché Massimiliano Allegri sarebbe d'accordo ad una sua partenza.

Per quanto riguarda il nome del vice-Vlahovic, invece, ci sarebbero alcune idee ma ancora lontane dall'essere concretizzate: una porta a Marko Arnautovic, mentre la seconda opportunità potrebbe essere Edin Dzeko. Il bosniaco sarebbe in uscita dall'Inter in caso di arrivo di Paulo Dybala.

In ogni caso sembra probabile che la questione legata al vice-Vlahovic possa risolversi solo fra qualche settimana.

Due opzioni per Ramsey

La Juventus, in queste settimane, sta cercando di risolvere una volta per tutte la questione legata ad Aaron Ramsey. Il gallese è rientrato dopo il prestito al Glasgow Rangers, ma per lui non ci sarà un futuro a Torino.

Una delle soluzioni al vaglio sarebbe quella della rescissione contrattuale, ma il giocatore vorrebbe una lauta buonuscita. Ramsey ha ancora un anno di contratto con uno stipendio di circa 7 milioni. Il gallese vorrebbe circa 4 milioni di buona uscita e la Juventus non sarebbe disposta a dargli una cifra del genere.

L'altra opzione al vaglio sarebbe quella di cedere il gallese.

Ma Ramsey, negli ultimi anni, ha collezionato più infortuni che presenze, perciò non sono molte le sue pretendenti. Una squadra interessata a lui potrebbe essere il Karagümrük. Infatti, il nuovo tecnico del club turco, Andrea Pirlo avrebbe chiesto alla sua società di prendergli Ramsey. L'allenatore apprezzerebbe molto le qualità del gallese e vorrebbe tornare ad allenarlo.