La Juventus è al lavoro in questi settimane per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera è attesa da settimane impegnative e dopo aver definito l'ingaggio di Pogba (mancherebbe solo l'ufficialità) si attende anche quello di Angel Di Maria. A giorni il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini potrebbe andare ad Ibiza, dove attualmente si trova l'argentino, per definire l'intesa fra le parti. Per Di Maria si sarebbe attivato anche Massimiliano Allegri, che lo avrebbe contattato telefonicamente per invitarlo a trasferirsi nella società bianconera.

Il toscano sta avendo un ruolo sempre più importante nella società bianconera, non solo come tecnico ma anche come supporto a Cherubini nel mercato. Nonostante questo la sua conferma nel 2023 dipenderà dai risultati che riuscirà a raccogliere in questa stagione. Se la Juventus dovesse fare un'annata calcistica deludente come quella 2021-2022, potrebbe lasciare Torino. A tal riguardo ad alimentare la sua possibile partenza è la stampa francese, che parla di un possibile ingaggio da parte della Juventus di Zinedine Zidane. Molto dipenderà però dal futuro professionale di Didier Deschamps nella nazionale francese. Se dovesse lasciare la rappresentativa dopo i Mondiali, Zidane potrebbe sostituirlo.

Zidane potrebbe sostituire Massimiliano Allegri nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni dei giornali sportivi francesi Zinedine Zidane potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus nel 2023 in caso di stagione deludente da parte dei bianconeri. Un arrivo che però sembra dipendere anche da quello che sarà il futuro professionale di Deschamps nella nazionale francese.

L'attuale commissario tecnico potrebbe lasciare la Francia dopo il mondiale in Qatar, in tal caso il sostituto potrebbe essere proprio Zidane. Molto dipenderà evidentemente dalla competizione che disputerà la nazionale francese, che cercherà di confermarsi dopo il mondiale vinto in Russia nel 2018. La posizione di Deschamps non è così solida se consideriamo che il deludente Europeo della rappresentativa francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare la rosa. La società bianconera vuole garantire una squadra competitiva ad Allegri per dargli la possibilità di ritornare a vincere in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo anche in Champions League. A tal riguardo oltre a Pogba e Di Maria potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità come Fabian Ruiz. Per il settore avanzato invece oltre a Filip Kostic si valuta anche l'acquisto di Edin Dzeko come vice Vlahovic, piace anche Giovanni Simeone, ex Cagliari recentemente riscattato dal Verona per circa 12 milioni di euro.