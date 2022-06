La telenovela di mercato tra la Juventus e Angel Di Maria continua e per il momento l'argentino non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Infatti, El Fideo ha chiesto altri giorni al club bianconero prima di dire sì o no alla proposta di contratto. I dubbi di Di Maria sono più che altro di natura personale: la sua è una scelta di vita più che sportiva e deve discutere di questi aspetti anche con la sua famiglia. L'intenzione del Fideo è quella di fare un solo un ultimo anno in Europa, per poi tornare in Argentina.

Ma come in tutte le "telenovele" di mercato anche quella tra Di Maria e la Juventus prevede delle nuove puntate e in particolare nelle ultime ore rimbalzano dall'Argentina le dichiarazioni di Carlos Tevez, ora allenatore del Rosario Central, che vorrebbe parlare con El Fideo per portarlo subito in Argentina: "Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe?

Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare".

La Juventus aspetta Di Maria

Sono diverse settimane che si continua a parlare di un possibile passaggio di Angel Di Maria alla Juventus. Ma al momento la situazione resta pressoché ferma e si continua ad attendere la decisione del giocatore. Il club bianconero è fiducioso poiché pensa di aver fatto tutto il possibile per convincere l'argentino. La Juventus ha accontentato Di Maria, offrendogli un solo anno di contratto. Dunque, al club di Agnelli non rimane che aspettare.

Massimiliano Allegri vorrebbe a tutti costi Di Maria poiché crede che El Fideo sia in grado di dare quella qualità che manca alla sua squadra.

In questi giorni Di Maria sta riflettendo e in particolare a fare la differenza potrebbe essere il parere della sua famiglia.

L'incognita Tevez, che allena il Rosario Central

Ma la Juventus dovrà fare attenzione anche all'incognita legata a Carlos Tevez. L'Apache è da poco diventato l'allenatore del Rosario Central e potrebbe cercare di convincere Di Maria a tornare in Argentina magari con un anno di anticipo.

Tevez ha sottolineato che proverà a parlare con El Fideo anche se la telefonata potrebbe non essere immediata: "Di Maria? Ora non potrei parlarci. Pensate che parlo a malapena con mia moglie dal lavoro che ho".

Carlitos Tevez ha parlato anche delle qualità tecniche di Di Maria: "Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l'esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi".