La Juventus è al lavoro sul mercato e potrebbe definire, in queste settimane, i primi rinforzi per il Calciomercato estivo. Si attende solo l'annuncio dell'ingaggio per Paul Pogba, l'ufficialità potrebbe arrivare ad inizio luglio. Oltre al francese, la società bianconera starebbe lavorando su Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte e su Angel Di Maria. Le ultime notizie di mercato confermano come la Juventus sia pronta a garantire un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023 con possibilità di prolungare il contratto per la stagione successiva.

Intanto, però, la Juventus lavora anche su altri giocatori. Piace Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale, potrebbe essere ceduto. A parlare del possibile trasferimento del centrocampista nella società bianconera è stato Matteo Caronni. Secondo il giornalista sportivo, la Roma e la Juventus potrebbero definire l'approdo a Torino di Zaniolo con una modalità di pagamento in diverse stagioni. Un investimento da circa 55 milioni di euro, anche se secondo Caronni sarebbe una spesa troppo pesante considerando che la Juventus potrebbe acquistare con quella somma giocatori più pronti come Asensio e Pulisic. L'eventuale arrivo di Zaniolo a Torino si concretizzerebbe solo se la Juventus non dovesse riuscire ad ingaggiare Di Maria.

La Juve potrebbe fare un'offerta per Zaniolo in caso di mancato arrivo di Di Maria

'Se Di Maria non dovesse arrivare, la Juventus farà un'offerta per arrivare a Zaniolo. Mi risulta una trattativa di mercato in stile Chiesa, con un pagamento in più stagioni. All’inizio pagherà i primi milioni con una maxi somma finale'. Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in riferimento al possibile trasferimento di Zaniolo alla Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'In campionato Zaniolo ha fatto 2 gol, a 55 milioni di euro sarebbe una scommessa per la Juventus considerando che con quella somma si potrebbero acquistare certezze come Asensio o Pulisic'. Il centrocampista Zaniolo piace, però, anche ad altre società europee, inglesi e tedesche. Non è da scartare la possibilità faccia un'esperienza professionale in un altro campionato o che rimanga alla Roma.

Molto dipenderà dalla volontà della Roma di prolungargli il contratto.

Cristiano Ronaldo, possibilità alla Roma?

La Roma starebbe lavorando su un rinforzo importante per il settore avanzato. Secondo le ultime notizie di mercato la società avrebbe parlato con Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United per trasferirsi nel campionato italiano. Sarebbe un acquisto importante perché incrementerebbe la qualità della Roma. Di certo sarebbe un investimento importante considerando che attualmente il portoghese guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione.