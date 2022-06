La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire la rosa per la stagione 2022-2023. Non ci saranno Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, il difensore potrebbe trasferirsi nel campionato americano, gli altri due andranno in scadenza di contratto a fine giugno. Per il centrocampista si parla si un'offerta del Napoli o del Milan, l'argentino potrebbe trasferirsi all'Inter. A questi potrebbero aggiungersi altri giocatori come Alex Sandro, Moise Kean e Arthur Melo. Fino a qualche giorno fa fra i possibili partenti c'era anche Alvaro Morata.

Lo spagnolo è attualmente in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Diritto che potrà essere esercitato a tale somma entro metà giugno. Si era parlato di una società spagnola che non avrebbe voluto accettare offerte minori per il giocatore. Nelle ultime ore però le cose sarebbero cambiate. A parlare di Morata è stato Matteo Caronni, secondo il giornalista sportivo lo spagnolo rimarrà alla Juventus al 95%. Una possibilità concreta di una conferma del giocatore che sarebbe voluta da Massimiliano Allegri, anche perché lo spagnolo permetterebbe al toscano di giocare con il 4-3-3 come dimostrato nella seconda parte della stagione 2021-2022. Secondo Caronni l'Atletico Madrid potrebbe accettare un'offerta della Juventus per un totale di 23 milioni di euro.

'’Ve la dico così come mi è arrivata: Morata rimane al 90%, anzi 95%'. Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni, che ha aggiunto: '15+8 di bonus’'. Il giornalista sportivo ha sottolineato che lo spagnolo potrebbe trasferirsi a titolo definitivo alla Juventus con un'offerta da 15 milioni di euro più 8 milioni di euro di bonus.

Una somma evidentemente minore rispetto ai 35 milioni di euro che l'Atletico Madrid avrebbe voluto considerando l'intesa raggiunta nell'estate 2020. La conferma di Morata sarebbe gradita da Allegri, che avrebbe la possibilità di confermare il 4-3-3. La Juventus 2022-2023 potrebbe giocare con lo spagnolo, Vlahovic e Chiesa, che dovrebbe ritornare disponibile per ottobre.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare a rinforzi importanti per il settore avanzato, sia in caso di conferma o non di Alvaro Morata. A tal riguardo si lavora all'ingaggio di Angel Di Maria, anche se in questo momento ci sarebbe distanza sull'offerta d'ingaggio. L'argentino vorrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione, la Juventus gli avrebbe offerto un contratto fino a giugno 2024. Potrebbe arrivare anche una punta, piace il giocatore del Verona Giovanni Simeone.