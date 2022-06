In questi giorni, molte società di calcio devono decidere se riscattare o meno i giocatori in prestito. Infatti, la questione riscatto va risolta entro il 17 giugno. Uno dei calciatori che non dovrebbe essere riscattato è Merih Demiral. Infatti, l'Atalanta non sembra intenzionata ad acquistare il giocatore turco dalla Juventus. Dunque, Merih Demiral tornerà in bianconero ma il suo futuro resterebbe un rebus. Infatti, la Juventus dovrà decidere se tenerlo oppure se venderlo. La sensazione è ne Demiral davanti ad una buona offerta potrebbe partire ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto.

Qualche interessamento per Demiral

La Juventus, in questi giorni, dovrebbe ritrovare Merih Demiral che salvo clamorose sorprese non dovrebbe essere riscattato. La speranza dei bianconeri sarebbe quella di trovare una nuova sistemazione per il difensore turco. Per lui ci sarebbe qualche interessamento dalla Premier League ma attenzione anche all'Inter. Il club nerazzurro potrebbe cercare un difensore qualora dovesse esserci qualche cessione eccellente nel reparto arretrato. Al momento, però, sono tutte ipotesi e di concreto ci sarebbe ben poco. Dunque, Merih Demiral potrebbe andare in ritiro con la Juventus in attesa che possa presentarsi qualche buona offerta. I bianconeri, però, nel reparto arretrato vorrebbero inserire Federico Gatti che rientrerà dal Sassuolo e dunque uno fra Daniele Rugani e Merih Demiral sarebbe di troppo.

Il numero 24 juventino, però, non sembra avere grandi richieste perché il suo ingaggio elevato spaventa e non poco le pretendenti. Dunque, anche per quanto riguarda la difesa i dirigenti della Juventus hanno i loro grattacapi.

Si cercano esterni

La Juventus, oltre a dover risolvere, il problema Demiral dovrà risolvere anche la questione legata agli esterni d'attacco.

I nomi al vaglio sono parecchi si parte da Di Maria, passando per Berardi e Zaniolo e si arriva fino a Kostic e Neres. Tutti questi giocatori sono da monitorare anche se per costi e ingaggi sono tutte situazioni diverse. Ad esempio uno calciatore come Zaniolo comporterebbe un esborso di circa 60 milioni. Infatti, la Roma per un'offerta del genere potrebbe cederlo.

L'agente di Zaniolo, nei prossimi giorni, potrebbe incontrare la dirigenza giallorossa per fare il punto della situazione. Dopodiché potrebbe capirsi qualcosa in più sul futuro di Zaniolo. Il giocatore classe 99 piace da molto tempo alla Juventus ma su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Milan. Dunque, la situazione Zaniolo va monitorata anche se al momento non sembra esserci qualcosa di davvero concreto. Ma non è da escludere che nelle prossime settimane qualcosa possa cambiare.