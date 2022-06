Quella fra Angel Di Maria e la Juventus è una lunga telenovela che va avanti da tempo: la società bianconera e Di Maria "flirtano" da maggio, ma ancora le parti non hanno trovato un accordo definitivo. In casa bianconera ci sarebbe un certo ottimismo sulla trattativa, ma la parola fine la potrà mettere solo El Fideo. Di Maria vuole un solo anno di contratto e la Juventus è pronta ad accontentarlo. Ma l'argentino deve condividere la sua decisione anche con la moglie. Per questo motivo, stando a quanto afferma Tuttosport, non sarebbe da escludere un "blitz" a Torino di Di Maria e signora in questi prossimi giorni per vedere la città.

Juve, si attende a breve la decisione di Angel Di Maria

La Juventus vorrebbe fortemente Angel Di Maria che sarebbe una precisa richiesta di mister Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, ovviamente, sa quali sono le qualità tecniche del Fideo, inoltre è anche conscio del fatto che l'argentino potrebbe portare quell'esperienza che manca nello spogliatoio juventino. In particolare sembra essere l'uomo giusto per comporre un tridente di alta qualità con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Per questo motivo, la Juventus sta insistendo per Di Maria, i contatti continuano e la società aspetta soltanto la risposta definitiva del giocatore. La Juve nelle scorse settimane è andata incontro alle sue esigenze, offrendogli un contratto di un anno più un'opzione per il secondo.

Questo consentirebbe all'argentino, dopo il primo anno, eventualmente di decidere se restare per una seconda stagione oppure no.

Insomma non resta che aspettare per capire quale sarà la risposta dell'argentino, al momento, però, non si sa con esattezza quando essa arriverà: i bianconeri sperano che i nodi possano essere sciolti entro le prossime 48 ore.

Gianluigi Buffon elogia le qualità di Angel Di Maria

Angel Di Maria, in questi giorni, dovrebbe quindi decidere se approdare alla Juventus o meno.

Delle qualità del "Fideo" intanto ha parlato recentemente in un'intervista anche Gianluigi Buffon che è stato suo compagno di squadra a Parigi per una stagione: "Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano sarebbe come Maradona".

L'ex portiere della Juventus ha poi elogiato ed elencato tutte le qualità dell'argentino: "Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato. Segna e può giocare in più ruoli", ha dichiarato Buffon alla Gazzetta dello Sport.