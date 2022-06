La Juventus negli ultimi giorni ha praticamente chiuso la trattativa per Angel Di Maria. Ma i bianconeri starebbero cercando un altro esterno e in particolare la società di Agnelli vorrebbe fortemente arrivare a Nicolò Zaniolo. La Juventus ha già iniziato le negoziazioni con la Roma, anche se ancora ci sarebbe distanza tra le parti. In particolare i bianconeri vorrebbero inserire una contropartita ma i giallorossi accetterebbero solo un giovane. Perciò sono da scartare ipotesi come quelle di Arthur, McKennie o Kean, questi giocatori, al momento non interesserebbero al club capitolino.

Il nome che piacerebbe alla Roma sarebbe quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa. Se la Juventus e la Roma non dovessero riuscire ad inserire una contropartita per Zaniolo non si escluderebbe una formula simile a quelle usate per Locatelli o Chiesa, ovvero un prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus vorrebbe Zaniolo

La Juventus in queste ore sarebbe al lavoro per arrivare a Nicolò Zaniolo. I bianconeri presto potrebbero incontrare i giallorossi per provare a trovare un accordo. Zaniolo sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che stravede per lui. Dunque, Federico Cherubini entro la fine della settimana potrebbe incontrare Tiago Pinto per provare a trovare un accordo.

Tra le parti ci sarebbe ottimismo per trovare una soluzione. La speranza dei tifosi della Juventus è quella di vedere presto nuovi giocatori alla Continassa, visto che la stagione sta per iniziare. La Juventus il 4 luglio sarà al JTC per riprendere gli allenamenti, la prossima settimana si dovrebbero vedere Paul Pogba e Angel Di Maria.

Entrambi sono attesi a Torino per le visite mediche e la firma. Oltre a questi due possibili colpi la Juventus sarebbe vicina anche ad Andrea Cambiaso.

Verso fine luglio la partenza per gli Usa

La dirigenza della Juventus sta lavorando sul mercato per consentire a Massimiliano Allegri di partire per gli Stati Uniti con la rosa quasi al completo.

La speranza è quella di avere più nuovi acquisti possibili per le amichevoli contro Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid. Adesso dopo Paul Pogba, Angel Di Maria e probabilmente Andrea Cambiaso si spera di avere presto anche altre facce nuove. Il prossimo potrebbe essere proprio Nicolò Zaniolo per il quale si attende l'incontro tra la Juventus e la Roma. Il giocatore classe 99 sarebbe molto prezioso per Massimiliano Allegri che potrebbe utilizzarlo in più zone di campo, ovvero sia a centrocampo che in attacco.