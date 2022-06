La Juventus, in questi giorni, avrebbe ricevuto una manifestazione di interesse da parte del Chelsea per Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri non sembrano intenzionati a cedere il difensore, se non a determinate condizioni: la Juve vuole 120 milioni, ovvero la cifra stabilita dalla clausola rescissoria. Questa cifra permetterebbe al club bianconero di inserire soldi freschi nelle sue casse. Infatti le clausole rescissorie devono essere pagate subito e in un'unica soluzione. Chiaramente con 120 milioni la Juventus avrebbe grandi margini di manovra anche sul mercato in entrata.

Il Chelsea, nei prossimi giorni, potrebbe tentare altri assalti a Matthijs De Ligt, anche se i Blues hanno già individuato un'eventuale alternativa al difensore bianconero: lo slovacco dell'Inter Skriniar.

L'offerta del Chelsea è ritenuta insufficiente

Nei giorni scorsi il Chelsea ha manifestato un interesse per Matthijs De Ligt. I blues vorrebbero formulare un'offerta ai bianconeri di circa 40 milioni più il cartellino di Timo Werner. Questa offerta non è ritenuta sufficiente dalla Juventus che vuole i soldi stabiliti dalla clausola rescissoria.

I bianconeri potrebbero anche pensare di accettare un giocatore come contropartita. Ma Timo Werner non metterebbe tutti d'accordo: il Chelsea lo valuta circa 60 milioni, valutazione che non sarebbe ritenuta congrua dalla Juventus.

Perciò i bianconeri continuano a volere una cifra superiore ai 100 milioni cash. Una contropartita gradita alla Juventus potrebbe essere Jorginho. Il centrocampista azzurro consentirebbe ai bianconeri di prendere un rinforzo di livello in mediana da affiancare a Paul Pogba.

Juventus e Chelsea, nei prossimi giorni, si dovrebbero rivedere e forse si capirà qualcosa di più sul futuro di Matthijs De Ligt.

Rabiot piacerebbe al Chelsea

La Juventus, negli ultimi mesi, ha parlato con l'entourage di De Ligt per raggiungere un accordo sul rinnovo di contratto. Le cose, però, sono andate un po' a rilento ecco perché in casa bianconera non si esclude una cessione del difensore. Infatti, De Ligt, senza rinnovo, andrà in scadenza nel 2024 e questa potrebbe essere l'ultima occasione per la Juventus per incassare una cifra superiore ai 100 milioni.

I bianconeri ascolteranno la proposta del Chelsea e poi decideranno il da farsi. Inoltre la Juventus e i blues potrebbero anche parlare di Adrien Rabiot. Il francese piace al club allenato da Tuchel e per i bianconeri non è incedibile, inoltre lo stesso centrocampista avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria.