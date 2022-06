La Juventus ha salutato Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il loro addio ha di fatto creato un vuoto di potere nello spogliatoio bianconero. Infatti, Chiellini era il Capitano della Juventus e Dybala il suo vice. Dunque, adesso sarà un altro giocatore a dover prendere il posto lasciato dal difensore toscano e dall'argentino. Proprio in questo senso si sta già delineando la situazione e il prossimo Capitano della Juventus sarà Leonardo Bonucci. Infatti, Massimiliano Allegri ha già comunicato la sua decisione e la sua fiducia al numero 19 juventino.

Il tecnico livornese e Bonucci si sono incontrati proprio per parlare della prossima stagione. Il difensore viterbese ha incassato la fiducia anche se Allegri gli ha spiegato che non avrà la titolarità in tutte le partite per via dell'età.

La Juventus pensa al futuro

In questi giorni, Leonardo Bonucci è stato in nazionale senza però giocare nessuna partita. Il numero 19 juventino, nella giornata di ieri 7 giugno, ha lasciato il ritiro di Coverciano per andare in vacanza. La decisione è stata presa dallo stesso Leonardo Bonucci di comune accordo con Roberto Mancini: "In sintonia e in accordo con Mister Mancini ho lasciato il ritiro della Nazionale", ha scritto il numero 19 juventino su Instagram.

Leonardo Bonucci ha poi sottolineato che adesso si riposerà per poi tornare a inizio luglio alla Continassa. Il difensore viterbese, inoltre, ha spiegato che la prossima sarà una stagione molto intensa: "Ci saranno nuove sfide, nuove responsabilità. Saranno avvincenti, difficili, stimolanti".

La Juventus al lavoro per Morata

Leonardo Bonucci, nelle prossima stagione, potrebbe avere al suo fianco un altro giocatore che veste la maglia della Juventus ovvero Alvaro Morata. Infatti, i bianconeri vorrebbero tenere lo spagnolo e lo avrebbero rassicurato in tal senso. La Juventus avrebbe detto a Morata che farà di tutto per provare a trovare un accordo con l'Atletico Madrid.

I bianconeri ovviamente non spendere i 35 milioni del riscatto ma stanno trattando per trovare un altro tipo di accordo. La speranza è provare ad abbassare le cifre oppure si proverà a percorrere la strada di un altro prestito. Non è da escludere che la Juventus possa inserire nell'affare Moise Kean. Il giocatore classe 2000 non sembra essere una delle priorità del club bianconero. Anche lo stesso Kean non sarebbe felicissimo dopo l'ultima stagione che lo ha visto spesso in panchina. Dunque, la sensazione è che la Juventus farà di tutto per provare a tenere Alvaro Morata che è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri e il tecnico spera fermamente di averlo ancora a disposizione.