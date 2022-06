La Juventus è attesa da un mese di giugno in cui dovrà definire i primi rinforzi del Calciomercato estivo. Lavoro importante per la società bianconera, che deve migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti nella stagione 2021-2022. Deludente il cammino europeo in Champions League, con la sconfitta negli ottavi di finale contro il Villareal, così come in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Il quarto posto è arrivato in maniera più agevole rispetto alla stagione 2020-2021, ma è evidente che non può bastare per una società abituata a lottare per vincere le competizioni.

Si parla molto del possibile arrivo di Paul Pogba e di quello di Angel Di Maria, ma i rinforzi potrebbero essere diversi. Soprattutto nel settore avanzato dove, oltre a Dybala, potrebbe lasciare Torino anche Moise Kean. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata. Per questo, la Juventus starebbe lavorando ad un acquisto per la fascia. Secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe arrivare Filip Kostic, giocatore dell'Eintracht Francoforte. Il centrocampista è in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2023 e potrebbe costare circa 20 milioni di euro. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra il giocatore e la Juventus sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025.

Il centrocampista Kostic avrebbe un'intesa con la Juventus da 2,5 milioni di euro a stagione

Sarebbe il giocatore di fascia ideale per il 4-3-3- della Juventus, in attesa del recupero ottimale di Federico Chiesa. L'arrivo di Filip Kostic si aggiungerebbe a quello di Angel Di Maria. L'argentino potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023. La Juventus è al lavoro anche per il vice Vlahovic.

In questi giorni ci sarebbe stato un incontro fra la società bianconera e agenti sportivi di Marko Arnautovic. Il giocatore del Bologna ha disputato una stagione importante, segnando 15 gol e fornendo un assist decisivo fra campionato italiano e Coppa Italia.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da rinforzi importanti anche a centrocampo. Negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto per Rodrigo De Paul, in prestito dall'Atletico Madrid. Sempre dalla società spagnola potrebbe essere acquistato Alvaro Morata, prolungando il prestito per una stagione e riscattandolo per un totale di 20 milioni di euro nel 2023.