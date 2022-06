La Juventus, questa estate, dovrà trovare un sostituto di Giorgio Chiellini. I bianconeri hanno infatti bisogno di un giocatore già pronto e con grande sapere.

Per questo motivo la società bianconera starebbe pensando di dare l'assalto a Kalidou Koulibaly. Il giocatore senegalese va in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e per ora le parti non sarebbero vicine al rinnovo di contratto.

Stando a quanto rivelato da Luca Momblano in una diretta su Juventibus, la Juventus starebbe pensando di prendere Koulibaly anche in caso di permanenza di De Ligt.

Infatti, i bianconeri devono sostituire adeguatamente Giorgio Chiellini e penserebbero proprio al difensore dei partenopei.

La Juventus pensa alla difesa

La Juventus, questa estate, farà tanti cambiamenti all'interno della sua rosa e anche in difesa ci saranno delle novità. La prima mossa sarà quella di trovare un sostituto di Giorgio Chiellini. Il prescelto sembra essere Koulibaly e il suo eventuale arrivo sarebbe del tutto indipendente dal futuro di Matthijs De Ligt.

Il difensore olandese è finito nel mirino del Chelsea. Ma la Juventus sembra irremovibile e per cederlo vuole i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di avere in rosa Koulibaly, Bonucci, De Ligt e uno fra Gatti e Rugani.

La permanenza del difensore olandese non è certa e in caso di partenza chiaramente servirebbero due nuovi difensori.

Il club bianconero in caso di cessione di De Ligt ovviamente avrebbe ampi margini di lavoro visto che incasserebbe una cifra considerevole. In ogni caso la Juventus è vigile su Koulibaly per il quale servirebbero circa 40 milioni.

No a Werner

Il Chelsea, nei giorni scorsi, avrebbe chiesto alla Juventus informazioni su De Ligt. I blues avrebbero intenzione di offrire circa 40 milioni più il cartellino di Timo Werner. Ma la Juventus non avrebbe intenzione di prendere il tedesco. Dunque se il Chelsea vorrà De Ligt dovrà fare una maxi offerta altrimenti i bianconeri non lo cederanno.

L'impressione, però, è che la Juventus non porterà molto per le lunghe la trattativa: infatti Massimiliano Allegri vuole avere a disposizione la nuova rosa il prima possibile, perché la stagione quest'anno comincerà presto. La Juventus inizierà il campionato già il 14 agosto e il tecnico livornese avrà bisogno del tempo necessario per preparare al meglio lo start della Serie A.

La preparazione dei bianconeri comincerà lunedì 4 luglio.