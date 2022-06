La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Diversi giornali sportivi confermano come la società bianconera stia seguendo diversi giocatori per tutti i settori, dal difensore centrale al terzino sinistro, fino ad arrivare ai rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo, ha parlato Luca Momblano. Il giornalista sportivo ha dichiarato che se dovesse partire Pellegrini potrebbe arrivare Emerson Palmieri, che non sarebbe considerato importante dal Chelsea e potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il ruolo di difensore centrale, il preferito sembrerebbe essere Kalidou Koulibaly.

Per Momblano, la Juventus ha il dovere di valutare l'acquisto del difensore del Napoli, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2023. Si pensa, inoltre, ad almeno due rinforzi per il settore avanzato. Si attende una risposta da Angel Di Maria. L'argentino, secondo il giornalista sportivo, è il primo nome perché lo vorrebbe soprattutto Massimiliano Allegri.

L'alternativa rimane Domenico Berardi, anche perché ha dimostrato di essere un giocatore importante nel campionato italiano. Solo nella stagione 2021-2022 ha segnato 15 gol, fornendo anche 17 assist decisivi ai suoi compagni. La Juventus, però, segue anche altri giocatori: difficile arrivare a Zaniolo per la valutazione di mercato stabilita dalla Roma, piacciono David Nered dello Shakhtar Donetsk e Raphina del Leeds United, che sarebbe seguito anche dal Barcellona.

Allegri vorrebbe l'acquisto di Di Maria

'Allegri vuole Di Maria e il tecnico ha chiesto alla Juventus di acquistarlo'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus. Il giornalista sportivo ha sottolineato come l'argentino sia il preferito di Allegri, ma la società bianconera sta valutando anche delle alternative. Ha aggiunto: 'Se salta Di Maria, Berardi resta il candidato forte.

In Serie A, per numeri, è uno dei migliori. Da destra è il più efficace del campionato. E Zaniolo? Mi risultano richieste fuori mercato'. Altri giocatori seguiti dalla società bianconera sono David Neres, brasiliano dello Shakhtar Donetsk, e Raphina, che piace anche al Barcellona. In merito al possibile acquisto di Emerson Palmieri ha dichiarato: 'È un nome che la Juve ha lì, nel caso venisse ceduto Pellegrini'.

In merito invece al possibile arrivo di Balotelli, per Momblano non ci sono novità.

Il mercato della Juventus

Tanti nomi importanti per il settore avanzato, la Juventus però potrebbe acquistare anche un vice Vlahovic, a prescindere dalla conferma di Morata. A tal riguardo, potrebbe arrivare Giovanni Simeone, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.