La Juventus durante il Calciomercato estivo dovrà sostituire Giorgio Chiellini. Il difensore dopo 17 stagioni lascerà la società bianconera per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Potrebbe giocare due stagioni a Los Angeles prima del ritorno da dirigente alla Juventus. La società bianconera ha acquistato dal Frosinone, nel mercato di gennaio, Federico Gatti che potrebbe essere ceduto in prestito o eventualmente sostituire come quarto centrale Daniele Rugani. Il classe 1994 potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

La Juventus starebbe valutando un giocatore di esperienza, possibilmente di piede sinistro. Fra i tanti nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche il francese Clement Lenglet, che ha un contratto con il Barcellona fino a giugno 2026. Il classe 1995 non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Xavi, inoltre l'arrivo di Christensen e quello possibile di Koulibaly potrebbe agevolare la partenza del francese. In questa stagione Lenglet ha disputato 21 match nel campionato spagnolo con 1 assist, a questi bisogna aggiungere 4 match in Champions League e 2 match in Europa League. Segnale evidente di come non sia considerato un titolare. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare il Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come rinforzo per la difesa Clement Lenglet. Il difensore del Barcellona è un nazionale francese ma non è considerato un titolare dal tecnico Xavi. Lo dimostrano i match disputati nella stagione 2021-2022 neanche 30 match fra tutte le tutte le competizioni disputate dai catalani.

Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la Spagna. Il suo arrivo a Torino potrebbe essere agevolato dall'ottimo rapporto professionale fra Barcellona e Juventus (consolidato con lo scambio di mercato del 2020 fra Arthur Melo e Pjanic) oltre al fatto che Lenglet ha lo stesso agente sportivo di Weston McKennie.

Il francese ha un ingaggio sostenibile per la Juventus, guadagna circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Lenglet può giocare centrale di sinistra in un difesa a due ma anche in una tre e si integrerebbe molto bene con Bonucci e de Ligt.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. La società bianconera oltre a Paul Pogba potrebbe ingaggiare senza pagare il prezzo di cartellino Angel Di Maria. Potrebbe arrivare anche almeno un rinforzo per il settore avanzato. Piace molto Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.