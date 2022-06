La Juventus in questi mesi ha lavorato su due piste parallele che portano a due parametri zero, ovvero Paul Pogba e Angel Di Maria. La trattativa per il primo sarebbe andata avanti in maniera piuttosto spedita e le parti avrebbero trovato un accordo che dovrebbe essere ufficializzato a luglio.

Per quanto riguarda l'argentino, invece, ci sarebbero state maggiori difficoltà che avrebbero rallentato la trattativa. Si sono alternati momenti di crescente ottimismo ad attimi di pessimismo. In questi giorni sembra che stia aumentando la fiducia in casa bianconera verso la possibilità che El Fideo possa arrivare a Torino.

Il giocatore dovrebbe sciogliere le riserve nelle prossime ore e, in caso di fumata bianca, Federico Cherubini sarebbe pronto a volare a Ibiza - dove Angel Di Maria sta trascorrendo le vacanze - per chiudere definitivamente la trattativa. A questo punto non resta che attendere che l'ex Psg chiami la Juventus per dire sì oppure no all'offerta della società piemontese.

Un solo anno per Di Maria

Il vero nodo della trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria sarebbe legato alla durata del contratto. I bianconeri avrebbero voluto sottoscrivere un biennale per poter usufruire della tassazione agevolata del decreto crescita. Il giocatore, però, avrebbe fatto sapere di preferire un'intesa annuale. L'operazione, quindi, si sarebbe incagliata in più di un'occasione per questo motivo.

Sembra però che adesso le cose siano cambiate perché la Juventus avrebbe deciso si offrire un anno di contratto con opzione per un secondo anno. Questa proposta avrebbe fatto aumentare la fiducia tra le parti, anche perché Di Maria avrebbe apprezzato la costanza del club bianconero nel corteggiarlo da diversi mesi.

El Fideo attualmente si trova a Ibiza e presto dovrebbe comunicare la sua decisione.

Si presume che la sua risposta alla Juventus possa arrivare tra domenica 19 e lunedì 20 giugno.

La Juventus lavora anche su altre piste

In questo momento la priorità della Juventus sarebbe Angel Di Maria. Nel frattempo, la dirigenza bianconera pensa anche ai prossimi acquisti. Uno dei nomi che potrebbe interessare sarebbe quello di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore classe '99 non è incedibile per la Roma che sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative se dovesse arrivare un'offerta da circa 60 milioni.

La Juventus però potrebbe pensare di inserire un giocatore come contropartita, e il nome giusto potrebbe essere quello di Arthur. Il brasiliano potrebbe essere un elemento adatto al gioco di Mourinho, e in questo caso i bianconeri risolverebbero due problemi in uno. Infatti la squadra torinese aggiungerebbe un altro esterno al suo attacco e contemporaneamente cederebbe Arthur che è uno dei calciatori in lista d'uscita.