La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il Calciomercato. C'è molto lavoro da fare per il direttore sportivo Federico Cherubini, che di recente è stato a Londra per valutare l'ingaggio dei due argentini Angel Di Maria (a parametro zero) e quello di Nahuel Molina dell'Udinese.

In casa juventina c'è da migliorare però anche il settore avanzato, anche perché in questo momento gli unici certi della permanenza sono Vlahovic e Chiesa: in particolare c'è da sostituire il sicuro partente Paulo Dybala. In tal senso la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Gabriel Martinelli, nazionale brasiliano che in questa stagione ha dimostrato una crescita notevole nell'Arsenal.

Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

Il brasiliano Martinelli potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gabriel Martinelli. Il brasiliano dell'Arsenal piacerebbe molto alla società bianconera come sostituto di Paulo Dybala. Può giocare come punta centrale ma anche sulla fascia, quindi sarebbe ideale nel 4-3-3.

Quella appena terminata è stata una stagione importante per il brasiliano classe 2001, che gli ha permesso anche di disputare il suo primo match con la nazionale verdeoro di Tite a marzo 2022.

Nel campionato inglese ha disputato 29 partite segnando 6 gol e fornendo 6 assist.

A questi bisogna aggiungere una gara di FA Cup e 6 presenze con 1 assist in EFL Cup. La Juventus potrebbe offrire una somma di circa 40 milioni di euro o eventualmente inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso cash; in tal senso circola il nome del centrocampista Arthur Melo, che da tempo piacerebbe ai Gunners.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la difesa durante questo calciomercato estivo. In particolare potrebbe arrivare anche un terzino sinistro soprattutto se dovesse partire Alex Sandro, il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta da 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

D'altronde è uno dei giocatori che più guadagna a Torino, avendo un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Questa finestra estiva rappresenterebbe l'ultima possibilità per i bianconeri per monetizzare dalla sua cessione.