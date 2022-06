Nelle ultime settimane, la Juventus starebbe lavorando per riportare a Torino Paul Pogba. Il francese sembra essere il grande obiettivo di mercato del club bianconero. La Juventus si sarebbe mossa con anticipo per convincere Paul Pogba ad accettare la sua proposta. Il francese si sta liberando a parametro zero e questa è sicuramente un'ottima opportunità di mercato da poter cogliere. Per questo motivo, la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi e di cercare fortemente Pogba. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe deciso di compiere una scelta di cuore per tornare alla corte di Massimiliano Allegri visto che economicamente poteva ambite ad offerte più alte.

Adesso, le parti sarebbero davvero vicine all'intesa tant'è che nella casa in cui Pogba abitava nella sua prima esperienza torinese sarebbero già iniziati dei lavori di ristrutturazione. Inoltre, i vicini di casa avrebbero visto arrivare nel garage alcune auto che sarebbero proprio riconducibili al giocatore francese.

I tifosi attendono il 'Pogback'

La scorsa estate, il trasloco delle auto di Cristiano Ronaldo è stato il chiaro segnale dell'addio del portoghese alla Juventus. Adesso a distanza di un anno, un altro trasloco di fuoriserie fiammanti sta facendo discutere nuovamente i tifosi bianconeri. Infatti, nel garage frequentato sei anni fa da Paul Pogba, sarebbero ricomparse le auto del francese.

Inoltre, nella casa in cui abitava il centrocampista transalpino sono iniziati i lavori di ristrutturazione e anche questo sembra essere il segnale di un imminente 'Pogback'. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se presto arriverà la tanto fumata bianca. Inoltre, il 17 giugno uscirà una serie Amazon dedicata proprio a Pogba e questa potrebbe essere l'occasione per svelare definitivamente il futuro del giocatore.

L'uscita di "The Pogmentary" potrebbe essere la data scelta dal francese per annunciare magari il ritorno alla Juventus. I tifosi bianconeri, nel frattempo, sono in fermento e sperano di avere notizie quanto prima visto che Pogba è da sempre rimasto nei cuori dei sostenitori juventini.

Le variabili Allegri e Nedved

Pavel Nedved e Massimiliano Allegri sarebbero stati decisivi nella scelta di Paul Pogba di tornare a Torino.

Il francese avrebbe un legame particolare con il tecnico livornese. Infatti, Pogba, sotto la gestione di Allegri, è diventato il giocatore che ha incantato mezza Europa. Il francese, con le direttive del tecnico livornese, spostava gli equilibri e la Juventus, grazie a questo binomio, dominava in Italia e in Champions League. Adesso Allegri e Pogba potrebbero ritrovarsi con la speranza di riportare in alto i colori bianconeri. Ma anche Pavel Nedved, grazie al suo lavoro, sarebbe stato decisivo poiché spesso avrebbe parlato con il francese per convincerlo a tornare a Torino.