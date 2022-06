La Juventus continua a scandagliare il mercato in cerca dei rinforzi giusti per la prossima stagione. Se l'affare Di Maria non dovesse andare in porto, la società bianconera sarebbe pronta a valutare l'acquisto di David Neres, esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Intanto anche l'uruguaiano Nahitan Nandez del Cagliari sarebbe tornato in orbita Juventus dopo essere stato accostato ai bianconeri già in passato.

Juventus, David Neres potrebbe essere l'alternativa a Di Maria

La Juventus è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva che possa competere su tutti i fronti nella prossima stagione.

Il nome più caldo è sempre quello di Angel Di Maria, da giorni l'argentino è in orbita bianconera, anche se ci sono ancora dei nodi da sciogliere prima di arrivare alla fumata bianca. Se la trattativa per l'ex Psg dovesse saltare definitivamente la Juventus sta già cercando delle alternative, una di queste potrebbe essere rappresentata dal brasiliano David Neres.

Secondo indiscrezioni dai media portoghesi, la Juventus potrebbe fare un'offerta da 10 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk, proprietario del cartellino del brasiliano. Sull'ex Ajax c'è da segnalare anche il forte interesse dei portoghesi del Benfica, che avrebbero già raggiunto un'intesa con il club ucraino. Il 25enne brasiliano starebbe prendendo tempo prima di firmare con i portoghesi per valutare le possibili alternative.

Neres, per colpa del conflitto esploso in Ucraina a febbraio, non ha mai esordito con lo Shakhtar Donetsk.

Juve: si riaccende la pista Nandez

La Juventus avrebbe intanto mostrato di nuovo un interesse per il centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez, peraltro i rossoblù retrocessi in Serie B dovranno cedere i prezzi più pregiati.

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore la Juventus sembrerebbe intenzionata a riaprire la trattativa per il centrocampista classe 1996, dopo essere stato vicino a vestire la maglia bianconera nello scorso mercato di gennaio: i bianconeri con un'offerta da 3 milioni per il prestito oneroso e 15 per il riscatto, più ulteriori 2 milioni di bonus, avevano quasi convinto i rossoblù.

Dopo l'annata negativa del Cagliari, culminata con la retrocessione in B, sarebbero da rivedere al ribasso tali le cifre.

Secondo indiscrezioni, per abbassare il costo la Juventus potrebbe inserire nella trattativa l'esterno classe 1999 Gianluca Frabotta. Su Nandez oltre alla Juventus ci sarebbe da registrare l'interesse di Monza e Napoli.