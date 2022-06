Quest'anno la pratica rinnovi è stata parecchio movimentata in casa Juve, niente firma per Paulo Dybala e Federico Bernardeschi che sono stati lasciati liberi di trovarsi un'altra destinazione. Ai rinnovi, al ribasso, quello di Perin e quello imminente di Mattia De Sciglio, pure lui al ribasso. Storia diversa è quella che riguarda il rinnovo di Juan Cuadrado, per il quale il futuro è ancora tutto da scrivere.

Il caso Cuadrado

Nonostante il rinnovo automatico del colombiano sia scattato alla 40esima presenza di questa stagione, il futuro di Juan Cuadrado è ancora in discussione.

Riavvolgiamo il nastro della vicenda: nelle settimane scorse, la Juventus aveva proposto all'esterno colombiano un contratto di 2 anni a 3 milioni netti a stagione, offerta rispedita al mittente dall'entourage del giocatore. Nel frattempo è scattata la clausola del rinnovo automatico a 5 milioni netti, per una stagione, troppi secondo la dirigenza bianconera per un giocatore di 34 anni, seppur con prestazioni sempre di alto livello. Senza un ritocco al ribasso del contratto, Cuadrado potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus. Ora la palla passa nei piedi del procuratore dell'ex viola, Alessandro Lucci: qualora dovesse raccogliere proposte interessanti per il suo assistito, la Juventus non si opporrà e lo lascerà partire.

La Juve su Molina

Con la situazione di incertezza che riguarda Cuadrado, la Juventus tiene ancora aperta la porta per Nahuel Molina, jolly 24enne di proprietà dell'Udinese, considerato l'erede naturale di Cuadrado. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i bianconeri sarebbero in vantaggio per la corsa all'argentino rispetto all'altra pretendente, l'Atletico Madrid.

Molina, entrato anche nel circuito della nazionale argentina, in questa stagione ha collezionato 35 presenze in Serie A, impreziositi da 7 gol e 3 assist. La quotazione attuale dell'argentino è di circa 25-30 milioni di euro.

Kostic si avvicina alla Juve

Alessandro Lucci, oltre a curare gli interessi di Juan Cuadrado, si interessa anche di quelli di Filip Kostic, esterno d'attacco di proprietà dell'Eintracht Francoforte: il giocatore piace molto alla Juventus.

Il nazionale serbo classe 1992 sarebbe uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bianconeri per rafforzare le corsie esterne offensive. Kostic gradirebbe di buon grado la destinazione bianconera: il contratto dell'esterno serbo con il club tedesco è in scadenza nella prossima stagione. Per prenderlo, la Juventus dovrebbe sborsare una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per la fumata bianca servirà ancora pazienza: in questo momento la priorità dei bianconeri è chiudere il prima possibile le trattative per Pogba e Di Maria. La Juve rimane vigile su Kostic.