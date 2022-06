La Juventus è al lavoro sul Calciomercato per rinforzare una rosa che ha bisogno di giocatori di esperienza e qualità per tutti i settori.

Per il centrocampo mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio di Paul Pogba, che dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026, si attendono novità sul fronte Angel Di Maria. Per la difesa invece il club torinese starebbe lavorando all'acquisto di Kalidou Koulibaly. In scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'intesa con il Napoli che sembra difficile da raggiungere (ci sarebbe troppa distanza fra offerta della società campana e richieste del giocatore) la sua partenza nel calciomercato estivo è una possibilità concreta.

Su Koulibaly ci sarebbe l'interesse della Juventus, ma anche del Paris Saint Germain.

Anche se, secondo alcune indiscrezioni, nell'incontro avvenuto fra Allegri e Campos a Montecarlo il direttore sportivo del Paris Saint Germain avrebbe sottolineato al tecnico della Juve che la società francese sarebbe pronta a definire l'acquisto di Skriniar anziché Koulibaly. Quindi per il senegalese i bianconeri avrebbero una concorrente in meno.

Il difensore Koulibaly potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nell'incontro fra Allegri e Campos a Montecarlo si sarebbe parlato anche di difensori, con il direttore sportivo del Paris Saint Germain avrebbe confermato l'interesse dei francesi per Skriniar.

Di conseguenza la Juventus avrebbe una concorrente in meno per l'acquisto di Kalidou Koulibaly. Una trattativa di mercato che potrebbe definirsi sulla base di circa 30 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera che garantirebbe affidabilità alla difesa per 3-4 stagioni, oltre al fatto che insieme a de Ligt formerebbe un duo difensivo di qualità.

Se si dovesse concretizzare il trasferimento a Torino, Koulibaly potrebbe andare a sottoscrivere un contratto da circa 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. E anche in questo caso potrebbe attingere dal Napoli, piace ad esempio Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2023. Anche in questa situazione sembrerebbe esserci distanza fra offerta del Napoli e richieste del giocatore. Lo spagnolo potrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 30 milioni di euro.