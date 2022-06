La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo fra acquisti e cessioni. Non sarà facile vendere quei giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Il motivo è rappresentato soprattutto dall'ingaggio che guadagnano. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, per quanto riguarda il gallese però la società bianconera sta lavorando alla rescissione del suo contratto con indennizzo a suo favore. Ha mercato invece Rabiot, che potrebbe trasferirsi al Chelsea per circa 20 milioni di euro. Tante le possibili cessioni a centrocampo, per questo oltre a Pogba potrebbe arrivare un altro rinforzo per il settore.

Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana. Proprio come Koulibaly potrebbe lasciare Napoli. Il classe 1996 piace molto alla Juventus ma la società campana vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Si è parlato anche di un possibile scambio di mercato ma difficilmente potrebbe concretizzarsi anche perché il Napoli vuole monetizzare dal cartellino dello spagnolo.

Fabian Ruiz potrebbe trasferirsi alla Juventus

Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 ed ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe offrire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico ma attualmente il Napoli preferirebbe monetizzare. Ruiz potrebbe accontentarsi anche di un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, sostenibile da parte della società bianconera.

Nella stagione 2021-2022 Fabian Ruiz ha disputato 32 match segnando 7 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato Italiano. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia e 5 match con un assist in Europa League. Lo spagnolo non è l'unico giocatore che piace alla società bianconera per rinforzare il centrocampo.

La Juventus potrebbe acquistare Paredes per il centrocampo

Nelle ultime ore diversi giornali sportivi confermano il possibile scambio di mercato fra Paris Saint Germain e la Juventus e che riguarderebbe Leandro Paredes e Moise Kean. Una trattativa di mercato che però non sarebbe alla pari considerando che l'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro e il giocatore della Juventus ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Dovrà però essere prima riscattato dall'Everton prima dell'eventuale trattativa di mercato fra Paris Saint Germain e società bianconera.