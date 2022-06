La Juventus in questo momento ha in rosa due terzini sinistri: Alex Sandro e Luca Pellegrini, uno dei quali potrebbe partire nell'imminente sessione di Calciomercato.

Sembra difficile trovare società interessate all'acquisto del terzino della nazionale brasiliana, il cui ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua cessione. Per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di lasciar partire il 23enne Pellegrini, anche in prestito.

In tal caso il sostituto del giocatore potrebbe essere Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e che nella stagione 2021-2022 ha giocato in prestito al Lione.

Il tecnico della società inglese Tuchel non lo considera necessario e lo lascerebbe partire. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto.

A parlare del possibile arrivo di Emerson Palmieri alla Juventus è stato anche il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha sottolineato come la Juventus lo acquisterebbe in caso di partenza di Pellegrini.

Se parte Pellegrini potrebbe arrivare Emerson Palmieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato con l'eventuale partenza di Luca Pellegrini, la Juventus potrebbe acquistare Emerson Palmieri. Il nazionale italiano sarebbe considerato il rinforzo ideale per la società bianconera anche perché arriverebbe a prezzo contenuto.

Il Chelsea lo valuta circa 20 milioni di euro ma potrebbe lasciarlo partire anche a un prezzo minore; la società inglese potrebbe considerare anche una cessione in prestito con diritto di riscatto.

A parlare della possibilità di un arrivo del nazionale italiano alla Juventus è stato anche il giornalista Luca Momblano, quale ha sottolineato che l'eventuale arrivo di Emerson Palmieri dipenderebbe dalla cessione di Luca Pellegrini.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per un difensore centrale, per il centrocampo e per il settore avanzato.

Per la retroguardia piacciono Kalidou Koulibaly del Napoli o Igor della Fiorentina. A centrocampo oltre a Pogba potrebbe arrivare anche Rodrigo De Paul. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si valutano tre rinforzi, Angel Di Maria e Filip Kostic per la fasce, e Giovanni Simeone nel ruolo di prima punta: l'argentino nell'ultima stagione con il Verona ha realizzato 17 gol fornendo 6 assist.