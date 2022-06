La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il Calciomercato estivo. Dovrà sostituire tre giocatori come Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, oltre al fatto che potrebbero partirne altri: fra questi spiccano i nomi di Alex Sandro, Arthur Melo, Moise Kean e Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. La Juventus sarebbe pronta ad acquistarlo per 20 milioni di euro, offerta che la società spagnola potrebbe non accettare. Per questo si valutano altri giocatori: uno degli elementi preferiti sarebbe l'argentino Giovanni Simeone, che quest'anno ha giocato in prestito al Verona ma il cui cartellino è di proprietà del Cagliari.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire alla società sarda un prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro.

Possibile offerta della Juventus per Simeone, 17 gol e sei assist nella stagione 2021-2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Giovanni Simeone. Il giocatore argentino ha disputato una stagione importante nel Verona, segnando 17 gol e fornendo 6 assist. Il suo prezzo di mercato è di circa 15 milioni di euro. Il suo cartellino è del Cagliari, la società veneta potrebbe riscattarlo per circa 10 milioni di euro, ma ciò non è scontato che avvenga. In tal caso la società bianconera potrebbe quindi offrire un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro.

L'arrivo di Simeone a Torino potrebbe concretizzarsi in caso di mancato riscatto del cartellino di Morata.

A proposito di giocatori spagnoli, le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna parlano dell'interesse dei bianconeri per un giocatore del Real Madrid, ossia Marco Asensio, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Con un’offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche per il centrocampo e per la difesa.

Paul Pogba potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2025 a circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus.

Per quanto riguarda la difesa la Juve valuta l'acquisto di un difensore centrale e di giocatori per le fasce difensive, ma molto dipenderà anche dalle cessioni che il club bianconero effettuerà in tali reparti.