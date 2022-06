La Juventus è al lavoro in queste settimane per rinforzare centrocampo e attacco. Innanzitutto dovrebbero arrivare due nuovi centrocampisti. Il primo sarebbe Pogba (per il quale si attende ormai solo l'ufficializzazione), mentre gli altri obiettivi risponderebbero ai nomi di Leandro Paredes (Paris Saint-Germain) e Fabian Ruiz (Napoli).

Gli obiettivi per il reparto offensivo sarebbero Angel Di Maria e Filip Kostic. Si starebbe cercando anche un vice-Vlahovic. Dalla stampa spagnola giunge una suggestione Neymar, ma al momento si tratta solo di voci di mercato tutte da confermare.

I dirigenti bianconeri stanno pensando poi a sistemare la difesa, rimasta orfana di Giorgio Chiellini. Inoltre, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per de Ligt, sarebbe necessario trovare un sostituto all'altezza. L'esterno sinistro Luca Pellegrini potrebbe partire: su di lui ci sarebbe l'interesse di alcune squadre inglesi come West Ham e Fulham che sarebbero disposte a spendere circa 12 milioni di euro.

Alex Sandro invece dovrebbe restare a Torino almeno fino al giugno del 2023. In casa Juventus si starebbe puntando (come alternativa al brasiliano) su Andrea Cambiaso, esterno sinistro del Genoa in scadenza di contratto nel giugno del 2023. Sul terzino ligure ci sarebbe anche l'Inter, ma in questo momento la Juventus sarebbe in vantaggio perché avrebbe proposto 3 milioni di euro più Dragusin come contropartita tecnica.

Cambiaso potrebbe andare alla Juventus

La Juventus si starebbe dunque muovendo per Andrea Cambiaso. Il terzino sinistro 22enne potrebbe essere sì l'alternativa principale ad Alex Sandro ma, come ha dimostrato col Genoa, potrebbe adattarsi anche come esterno di centrocampo.

La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

La Juventus avrebbe già proposto al Genoa 3 milioni di euro cash più il cartellino del difensore centrale Radu Dragusin, che nella stagione 2021-2022 ha giocato dapprima nella Sampdoria e poi da gennaio nella Salernitana.

Genoa e Juventus potrebbero poi accordarsi anche per Michele Besaggio, giovane di prospettiva che i bianconeri vorrebbero inserire nella rosa dell'Under 23.

Il mercato della Juventus: l'ingaggio di Pogba

Tornando al centrocampo, sembra che Paul Pogba si sia accordato con la Juventus per uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione circa (bonus compresi) con scadenza del contratto fissata nel giugno del 2026.

Intanto nel mirino bianconero sarebbero finiti Leandro Paredes e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza nel giugno del 2023 rispettivamente col Psg e col Napoli.