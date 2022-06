La Juventus è al lavoro sul mercato per ridefinire l'organico in vista della stagione 2022-2023. Al momento si è in attesa di una risposta da parte di Angel Di Maria, il quale deve far sapere se intende accettare o meno l'offerta presentata dalla società bianconera.

Intanto si starebbero valutando anche altri profili. Piacciono soprattutto Domenico Berardi del sassuolo, Nicolò Zaniolo della Roma e Marco Asensio del Real Madrid.

Sul taccuino dei dirigenti juventini ci sarebbe anche il nome di Giacomo Raspadori, un altro gioiello di casa Sassuolo. Il club emiliano valuta il suo attaccante non meno di 30 milioni di euro, anche perché si tratta di un classe 2000 che ha ulteriori prospettive di crescita.

Sassuolo e Juventus nelle ultime stagioni hanno già trattato dei calciatori: l'ultimo, in ordine di tempo, è stato Manuel Locatelli, prelevato dalla compagine torinese in prestito con riscatto fissato nel giugno del 2023 per circa 38 milioni di euro.

Tornando a Raspadori, qualora dovesse partire un'offerta dalla Continassa, potrebbe comprendere una contropartita tecnica potenzialmente gradita al Sassuolo. Si tratta di Nicolò Fagioli, valutato intorno ai 10 milioni di euro e già nel mirino del neo-promosso Monza.

La Juventus potrebbe acquistare Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe riflettendo su Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo potrebbe diventare un obiettivo di mercato soprattutto se dovesse andar via Moise Kean, il quale però dovrà prima essere riscattato dall'Everton.

L'idea Raspadori piace al club bianconero soprattutto perché sarebbe un valido supporto per Vlahovic. Il centravanti emiliano, infatti, può giocare come seconda punta ma anche sugli esterni offensivi in un 4-3-3.

Costa 30 milioni di euro circa e al momento non sarebbe arrivata nessuna offerta concreta da parte della Juventus.

Ad ogni modo, non si esclude che soprattutto nelle battute conclusive del mercato i bianconeri possano contattare i neroverdi per provare ad imbastire una trattativa. La società torinese potrebbe proporre Nicolò Fagioli, reduce dal prestito alla Cremonese, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A.

Il mercato della Juventus: piace Fabian Ruiz

La Juventus si sta anche concentrando sul centrocampo. L'annuncio ufficiale del ritorno di Paul Pogba a parametro zero dovrebbe arrivare nei primi di luglio.

Nel frattempo si sta cercando un altro centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso gli attaccanti. Il preferito sembra essere Fabian Ruiz, che il Napoli valuta circa 30 milioni di euro. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel del giugno 2023. Stesso discorso per Leandro Paredes del Paris Saint-Germain che, però, ha un costo più basso, intorno ai 10-15 milioni di euro.