La Juventus è al lavoro per definire le trattative di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Uno dei settori da rinforzare è la difesa, considerando che Giorgio Chiellini ha lasciato la società bianconera per una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Giocherà nei Los Angeles Fc, potrebbe ritornare alla Juventus poi fra una o due stagioni come dirigente. Uno dei preferiti per la sostituzione del difensore toscano è Kalidou Koulibaly, il giocatore del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana.

La distanza fra offerta e richieste del giocatore sarebbe importante, di conseguenza la sua partenza è una possibilità concreta. La valutazione di mercato stabilita dal Napoli è notevole, si parla di circa 40 milioni di euro. La Juventus difficilmente investirà tale somma per un giocatore che fra un anno andrà in scadenza di contratto. Potrebbe però decidere di inserire una contropartita tecnica gradita alla società catalana. Si parla molto di Federico Gatti, acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio dal Frosinone e che è valutato circa 10 milioni di euro. La Juventus vorrebbe offrire in soldi 20 milioni di euro.

Possibile offerta da 20 milioni di euro più Gatti per Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire per Kalidou Koulibaly circa 20 milioni di euro più il cartellino di Federico Gatti, valutato circa 10 milioni.

Un'offerta che la società bianconera riterrebbe giusta se consideriamo il fatto il difensore senegalese è in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2023. Di certo l'arrivo id Koulibaly incrementerebbe la qualità difensiva della Juventus, in un duo di esperienza e affidabilità quale potrebbe essere il difensore senegalese e Matthijs de Ligt.

L'eventuale arrivo di Koulibaly potrebbe concretizzarsi anche senza inserimento di una contropartita tecnica. In tal caso la società bianconera dovrebbe investire almeno 30 milioni per acquistare il difensore.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa giorni importanti anche per quanto riguarda le cessioni. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera, fra questi Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey.

A proposito del gallese le ultime notizie di mercato confermano la possibilità di una rescissione consensuale del contratto del giocatore, che andrebbe a ricevere come indennizzo circa 2 milioni. Un risparmio importante per la Juventus, considerando che il gallese guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione.