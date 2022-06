La Juventus è al lavoro non solo per rinforzare la rosa ma anche per confermare quei giocatori su cui vorrebbe puntare maggiormente nella stagione 2022-2023. La società bianconera considera i vari Vlahovic, Locatelli e Chiesa le basi per costruire la squadra del presente e del futuro. Oltre a questi, un ruolo importante dovrebbe averlo Pogba, il cui ingaggio a parametro zero dovrebbe essere annunciato all'inizio di luglio.

Inoltre c'è la questione de Ligt. Il difensore olandese gode della fiducia del club che avrebbe intenzione di trovare l'accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2024.

Innanzitutto pare che la Juventus voglia ridurre la clausola rescissoria, attualmente fissata a 120 milioni di euro. In questo modo consentirebbe al calciatore di avere maggiore mercato in futuro, qualora dovessero giungere offerte da altre società.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbero problemi da ambo le parti per l'abbassamento della clausola rescissoria. Tuttavia, de Ligt dovrebbe accettare uno stipendio più basso rispetto a quello attuale. Infatti in casa Juventus stanno cercando di ridurre il monte-ingaggi, stabilendo un tetto massimo di 7-8 milioni di euro più eventuali bonus. Qualora dovesse arrivare una proposta di questo tipo (dunque più bassa rispetto all'ingaggio attuale), il centrale olandese potrebbe anche dirsi non soddisfatto, avendo molte squadre interessate a lui.

Juventus: probabile proposta a de Ligt di rinnovo con stipendio più basso

La Juventus quindi potrebbe spingersi ad offrire a de Ligt un nuovo ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 7,5 milioni di euro all'anno più bonus, portando la scadenza del contratto al giugno del 2026.

Il calciatore però potrebbe rifiutare questa proposta, considerando che in questo periodo guadagna all'incirca 12 milioni netti annuali.

Una cifra, questa, che gli potrebbe essere garantita da alcune società inglesi come Manchester United, Manchester City e Chelsea.

Di conseguenza, non è da scartare l'eventualità che, in caso di un'offerta da 100 milioni di euro circa, la Juventus possa accettare di prendere in considerazione una cessione di de Ligt. In questo caso i dirigenti bianconeri si metterebbero poi alla ricerca di due nuovi rinforzi per il reparto arretrato.

Si parla spesso di un presunto interesse per Koulibaly del Napoli, anche se finora non ci sarebbe stato nulla di concreto.

Il mercato della Juventus: piacciono Paredes e Fabian Ruiz

La Juventus si starebbe preparando a rinnovare il centrocampo. Molto dipenderà dalle cessioni, ma comunque l'obiettivo sarebbe quello di avere almeno due volti nuovi in mediana. Oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare un altro centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint-Germain e Fabian Ruiz del Napoli.