La Juventus sta lavorando sugli obiettivi di mercato atti a migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. La squadra dovrà riscattare la deludente stagione 2021-2022 chiusa al quarto posto in campionato e senza nuovi trofei in bacheca.

Si ipotizza che possano essere almeno sette i nuovi acquisti del club torinese: due in difesa, due a centrocampo e tre in attacco.

In merito al reparto avanzato, potrebbero arrivare due esterni offensivi e un vice-Vlahovic. Fra i calciatori seguiti dalla Juventus ci sarebbe Mykhaylo Mudryk, ala classe 2001 di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Prima dell'interruzione del campionato ucraino a causa della guerra, il giovane aveva mostrato le sue qualità con gol e assist. Anche in Champions League aveva fornito il suo contributo fin dall'esordio contro il Monaco.

Mudryk, oltre alla Juventus, sarebbe monitorato da altre società italiane, ossia Inter e Roma. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2026 e ha un costo di mercato di circa 10 milioni di euro.

La Juventus sulle tracce di Mudryk

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di intavolare una trattativa per Mykhaylo Mudryk, esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk. Dotato di tecnica e velocità, nella stagione appena conclusasi si è messo in evidenza non solo nel campionato ucraino, ma anche in Champions League.

Nonostante abbia 21 anni, è già nel giro della nazionale maggiore.

Prima dell'interruzione della stagione calcistica in Ucraina a causa della guerra, Mudryk aveva disputato 11 match di campionato segnando 2 gol e fornendo 7 assist ai compagni di squadra. A questi numeri bisogna aggiungere 1 presenza e 1 assist in Coppa d'Ucraina, e 7 partite con 1 assist durante i preliminari di Champions League.

Il mercato della Juventus: Kostic o Di Maria

L'eventuale arrivo di Mudryk non escluderebbe quello di un altro giocatore per le fasce d'attacco. La Juventus starebbe valutando Di Maria (in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain) e Filip Kostic, il cui vincolo contrattuale con l'Eintracht Francoforte scadrà nel giugno del 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, oltre a Pogba potrebbe arrivare anche Rodrigo De Paul. Ci si attende un acquisto importante anche in difesa: piace Koulibaly del Napoli, mentre per il ruolo di terzino sinistro l'obiettivo sarebbe Udogie dell'Udinese che costerebbe all'incirca 20 milioni.