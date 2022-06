La Juventus non ha riscattato il cartellino di Alvaro Morata. Lo spagnolo è quindi ritornato all'Atletico Madrid, l'intesa fra le parti stabilita nell'estate 2020 stabiliva che la società bianconera avrebbe dovuto spendere 35 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo. La Juventus però vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro, offerta che non sarebbe stata accettata dalla società spagnola che valuta il suo giocatore almeno 25-30 milioni di euro. A questa somma la società bianconera non sarebbe disposta a trattare il suo acquisto, negli ultimi giorni però la stampa spagnola parla di una possibile offerta della Juventus per Morata che riguarderebbe l'inserimento di ben tre giocatori per arrivare allo spagnolo.

La società bianconera sarebbe pronta a offrire i cartellini di Adrien Rabiot, Denis Zakaria e Moise Kean per Alvaro Morata. L'Atletico Madrid deve sostituire Luis Suarez, Daniel Wass e Hector Herrera, che lasceranno la Spagna a fine giugno. I tre nomi che sarebbero stati offerti dalla Juventus interesserebbero agli spagnoli. La società bianconera avrebbe il rinforzo ideale per il settore avanzato e andrebbe ad alleggerire molto il monte ingaggi della rosa bianconera.

La Juventus potrebbe offrire Zakaria, Rabiot e Kean per Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe offrire tre giocatori per l'acquisto di Alvaro Morata. Parliamo di Adrien Rabiot, Denis Zakaria e Moise Kean, il primo in scadenza di contratto a giugno 2023 e piace anche a diverse società inglesi, lo svizzero invece è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio ma con l'arrivo di Pogba (mancherebbe solo l'annuncio dal parte della società bianconera) potrebbe essere ceduto.

Per quanto riguarda Kean non sarebbe considerato utile dalla società bianconera e potrebbe partire dopo una stagione. Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna però non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Per Rabiot si parla soprattutto di trasferimento in società inglesi, con il Chelsea che sarebbe la società più interessata al francese.

Difficile anche la cessione di Zakaria, arrivato nel mercato di gennaio. La Juventus lo considera importante anche in considerazione dell'età. A 26 anni può crescere ancora molto e dare un contributo importante alla squadra di Allegri.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri acquisti per il settore avanzato.

Potrebbe arrivare un vice Vlahovic oltre a due punte di fascia. Piacciono Angel Di Maria e Niccolò Zaniolo, il giocatore della Roma non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. C'è quindi la possibilità concreta di una sua partenza durante il Calciomercato estivo.