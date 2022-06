La Juventus è al lavoro in queste settimane non solo per rinforzare il settore avanzato ma anche per migliorare gli altri settori. Nelle ultime ore la società bianconera si è avvicinata ad Angel Di Maria, sembra che l'argentino sarebbe pronto ad accettare un contratto fino a giugno 2023 con la società bianconera. Dovrebbe aggiungersi a quello di Paul Pogba, per il quale mancherebbe solo l'intesa su alcuni dettagli contrattuali. Due possibili acquisti importanti, ma potrebbero non essere i soli. C'è la volontà da parte della Juventus di garantire altri rinforzi di qualità, soprattutto in difesa se si considera la partenza di Giorgio Chiellini.

Il difensore si è trasferito nel campionato americano, ai Los Angeles Fc, successivamente dovrebbe ritornare come dirigente a Torino. Il preferito come sostituto di Chiellini per la difesa sarebbe Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana considerando la distanza fra offerta d'ingaggio del Napoli e le richieste del giocatore. A tal riguardo il difensore vorrebbe circa 6 milioni di euro netti a stagione, somma che la Juventus non avrebbe problemi a garantirgli fino a giugno 2026, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Possibile offerta da 6 milioni di euro netti a stagione da parte della Juve per Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad offrire un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione al difensore Koulibaly fino a giugno 2026. Il difensore difficilmente rimarrà al Napoli considerando la distanza fra offerta di prolungamento di contratto da parte della società campana e le richieste del giocatore.

In tal caso la sua partenza è una possibilità concreta considerando che c'è il rischio che il giocatore lasci a parametro zero il Napoli fra un anno. Fra le società interessate a Koulibaly fino a qualche settimana fa c'era il Paris Saint Germain, che però sembra aver deciso di acquistare Milan Skriniar dell'Inter. L'intesa con il difensore slovacco potrebbe arrivare già in questa settimana con la società milanese che dovrebbe andare a guadagnare circa 70 milioni di euro dal cartellino del giocatore.

Ci sarebbe anche il Barcellona su Koulibaly ma la situazione societaria dei catalani agevola la Juventus. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare il Napoli. La società bianconera potrebbe inserire anche delle contropartite tecniche gradite ai campani per attutire l'esborso economico.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche altri acquisti. Si è parlato di Pogba e Di Maria per centrocampo e settore avanzato, potrebbe aggiungersi anche Filip Kostic, infatti ci sarebbe già un'intesa con il giocatore dell'Eintracht Francoforte sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.