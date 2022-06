Il Milan sarebbe a un passo da accogliere il suo primo rinforzo di mercato, si tratta di Divock Origi, attaccante del Liverpool più volte accostato ai rossoneri in questi mesi. Intanto Maldini starebbe lavorando per piazzare un secondo colpo di mercato, ovvero De Ketelaere del Club Brugge, che andrebbe a colmare il vuoto a centrocampo lasciato dalla partenza a parametro zero di Kessie.

La Juventus invece, lavora per rinforzare la mediana, e visto il possibile addio di Arthur e Ramsey, potrebbe virare su Jorginho.

Origi, fissate le visite mediche per il belga

L'attaccante belga è atteso la prossima settimana alla clinica " La Madonnina" di Milano per svolgere le visite mediche e porre la firma su un contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai rossoneri fino al 2026.

Sarebbe così a un passo il primo acquisto del mercato rossonero, che per il momento stenta a decollare, viste le difficoltà ad arrivare a Botman e Renato Sanches, con il Lille che chiede cifre elevate per i due giocatori. Pertanto Maldini avrebbe sondato un'altra pista per il centrocampo, si tratta di Charles De Ketelaere.

De Ketelaere: corsa, tecnica e gol per il Milan

Anche in questo caso la trattativa sarebbe a buon punto, con il giocatore che avrebbe accettato la proposta dei rossoneri.

Resta da definire la cifra con il Club Brugge, che chiede 40 milioni per lasciarlo partire. La proposta del Milan resta per il momento ferma a 25 milioni, ma si attendono nei prossimi giorni ulteriori rilanci, per tentare di raggiungere un accordo e chiudere così anche il secondo acquisto estivo.

La priorità al momento per i rossoneri resta il rinnovo di Maldini e Massara e al momento filtrano sensazioni positive.

C'è infatti la volontà per entrambi di proseguire insieme il lavoro iniziato e di cominciare la caccia allo scudetto che porterebbe la seconda stella.

Jorginho: ci sarebbe l'apertura della Juve all'acquisto dell'italo-brasiliano

L'idea Jorginho per la Juve starebbe diventando più di una suggestione: Max Allegri, che ha bisogno di rinforzare il centrocampo, reparto "debole" della rosa in questa stagione, che potrebbe vedere partire anche Ramsey e Arthur in questa finestra di mercato.

Il centrocampista del Chelsea e della nazionale azzurra accetterebbe di buon grado il ritorno in Italia, viste le difficoltà societarie del club inglese, l'unico nodo per la trattativa è rappresentato dall'alto costo del suo cartellino, per cui il Chelsea vorrebbe 40 milioni.

Per questo la Juve, potrebbe pensare ad altri nomi come quello di Fabian Ruiz del Napoli, che pur essendo in scadenza di contratto, ha rifiutato al momento ogni proposta di rinnovo con il club partenopeo, rischiando in questo modo di finire ai margini della rosa, come già era successo con Milik. I bianconeri, potrebbero sfruttare a proprio vantaggio questa situazione, proponendo uno sconto sulla valutazione del giocatore, e offrendo allo spagnolo un contratto molto più sostanzioso rispetto agli 1,4 milioni a stagione che percepisce al momento.