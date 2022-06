L'Inter starebbe lavorando per trovare una sistemazione ad Andrea Pinamonti. Dopo le voci su un possibile interessamento di Salernitana, Torino, Fiorentina e Monza, sembrerebbe l'Atalanta la squadra più vicina all'ex bomber del Frosinone che si è messo in mostra durane questa stagione con la maglia dell'Empoli. Stefano Sensi sarebbe poi molto vicino al trasferimento in prestito al Monza di Silvio Berlusconi, mentre Pirola dovrebbe approdare a Salerno. Per quanto riguarda la Juventus, potrebbe essere molto probabile il passaggio di de Ligt al Chelsea.

L'olandese ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe ripartire dalla Premier League.

L'Atalanta sarebbe in pole per Andrea Pinamonti

L'Atalanta sarebbe ad un passo da Andrea Pinamonti. L'accordo tra il calciatore ed i bergamaschi avrebbe avuto una fumata bianca ma mancherebbero dei dettagli con l'Inter, società che ne detiene il cartellino. Il club allenato da Gasperini avrebbe messo sul piatto un'offerta da circa 10 milioni di euro più 5 di bonus, mentre la società presieduta dagli Zhang vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro dopo l'ottima annata evidenziata dal centravanti in Toscana.

Manchester United o Chelsea per de Ligt

La Juventus potrebbe decidere di fare cassa con la cessione di de Ligt.

Il centrale olandese non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe lasciare la Serie A per tentare una nuova avventura in Inghilterra. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, che ha da poco ufficializzato Erik Ten Hag, allenatore con il quale de Ligt ha vissuto l'esperienza all'Ajax.

In pole position potrebbe esserci il Chelsea che dopo gli addii di Rudiger e Christensen vorrebbe puntellare la difesa con un profilo di alto calibro. La valutazione dell'olandese sarebbe di circa 60 milioni di euro, ma i Blues potrebbero inserire nella trattativa due contropartite tecniche a scelta tra Werner e Pulisic. Entrambi sarebbero molto congeniali al 4-3-3 studiato da Massimiliano Allegri dove potrebbero agire su tutto il fronte offensivo.

La posizione da occupare sarebbe quella della corsia di destra per completare il terzetto composto da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. La Juventus, però, preferirebbe anche incassare l'intera cifra in formato cash se dovesse vendere de Ligt proprio per finanziare il mercato in entrata. I bianconeri, inoltre, sarebbero sulle tracce di Andrea Cambiaso per la corsia sinistra. In uscita ci sarebbe poi il centrocampista Arthur, che potrebbe essere proposto come contropartita tecnica o ceduto in Premier League. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.