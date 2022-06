Il mondiale in Qatar, previsto fra novembre e dicembre, sarà una competizione molto interessante perché si sfideranno diverse nazionali importanti ma anche delle vere e proprie sorprese. Basti pensare alla Svizzera, arrivata prima nel girone precedendo l'Italia, ma anche la Serbia, che è arrivata prima nel girone con il Portogallo. La nazionale di Cristiano Ronaldo, però, a differenza di quella italiana, si è qualificata ai mondiali in quanto ha vinto gli spareggi contro la Macedonia del Nord. A proposito della Serbia, diversi giocatori da diverse stagioni giocano nel campionato italiano, alcuni di questi sono diventati veri e propri campioni in Serie A.

Parliamo, in particolar modo, del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic e del giocatore della Juventus, Dusan Vlahovic, acquistato dalla società bianconera nel mercato di gennaio dopo diverse stagioni nella Fiorentina. Dei due giocatori serbi ha voluto parlare anche Andrea Pirlo, ospite a Belgrado come promoter di un campus per bambini. L'ex tecnico della Juventus ha dichiarato che la Serbia, nonostante non sia una nazione grande, ha sempre prodotto tanti campioni nel calcio. Attualmente la dimostrazione più evidente sono giocatori come Sergej Milinkovic Savic e Dusan Vlahovic.

L'ex tecnico della Juventus ha parlato di Milinkovic-Savic e Vlahovic

Ora ci sono Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic... La Serbia produce sempre grandi campioni, nonostante non sia un Paese così grande'. Queste le dichiarazioni di Andrea Pirlo ospite come promoter di un campus per bambini a Belgrado. L'ex tecnico della Juventus ha sottolineato la qualità dei giocatori della Lazio e della Juventus.

A proposito di Milinkovic-Savic, in questa stagione, ha contribuito alla qualificazione della Lazio all'Europa League disputando 47 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Europa League, segnando 11 gol e fornendo 12 assist decisivi ai suoi compagni. Ancora più importante la stagione di Dusan Vlahovic, che fra Fiorentina nella prima parte e Juventus nella seconda, ha disputato 36 match segnando 24 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato italiano, 7 match, 4 gol ed 1 assist in Coppa Italia.

A questi bisogna aggiungere anche 2 match disputati in Champions League con 1 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi con un altro giocatore serbo. Secondo le ultime notizie di mercato sarebbe vicino l'acquisto di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.