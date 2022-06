Il rinnovo di Koulibaly con il Napoli è un tema che sta tenendo banco da diversi giorni. Sull'argomento è intervenuto Bruno Satin, l'ex agente del calciatore. Nel frattempo, attraverso le proprie pagine social, Juan Cuadrado ha voluto fare chiarezza sulla situazione con la Juventus.

Napoli e Koulibaly, parla Bruno Satin: ‘Kalidou ha sempre rinunciato a dei soldi per restare, ora sarà il Napoli a dover fare uno sforzo’

Il nome di Kalidou Koulbaly è uno degli argomenti trend della finestra di Calciomercato estivo in cui stiamo entrando. Il senegalese, sta attualmente discutendo del suo rinnovo contrattuale con il Napoli, visto che andrà in scadenza con i partenopei nel 2023.

Il presidente De Laurentiis, che vorrebbe abbassare il tetto del monte ingaggi a tutta la rosa, non farebbe eccezioni, Koulibaly incluso e questo avrebbe creato dell'attrito fra le parti. Nella giornata di oggi, l'ex agente dell'africano, Bruno Satin, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, difendendo il suo vecchio assistito e lanciando una stilettata ad ADL: "Futuro? L’ho visto sabato sabato in Senegal per la partita della sua Nazionale. È difficile rispondere ad una domanda su questo. Secondo me il suo futuro potrebbe essere a Napoli ma la società deve fare uno sforzo. Koulibaly tutte le volte che è rimasto ha rinunciato a tanti soldi ora tocca al Napoli. Kalidou non farà sconti a De Laurentiis, ciò non toglie che sia rimasto con piacere a Napoli ma lo sforzo non lo deve fare solo il calciatore".

In tutto questo, la Juventus sarebbe alla finestra per assistere all'evoluzione della storia tra Koulibaly ed il Napoli. E' indiscrezioni di oggi infatti, quella che vorrebbe i bianconeri pronti a cedere de Ligt per lanciare eventualmente l'assalto al senegalese.

Cuadrado fa chiarezza sulla situazione con la Juventus: ‘Non ho rifiutato niente perché non c'è stata una trattativa’

Cuadrado, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha smentito le voci di una possibile frizione con la Juventus, in quanto tra le parti non ci sarebbe stata ancora una trattativa. Ecco quanto scritto dal colombiano: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c'è stata alcuna trattativa.

Ho grande rispetto per il mio club e i miei compagni". Sull'esterno classe '88, si sarebbe palesato l'interesse della Roma di José Mourinho, anche se le richieste del calciatore per l'ingaggio, che si aggirerebbero intorno ai 4 milioni di euro, apparirebbero complicate da esaudire per una società che predilige dare spazio ai giovani e che difficilmente pagherebbe tanto per un calciatore di 34 anni.