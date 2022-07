La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire le trattative di mercato, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo per diversi motivi. Su tutti, quello economico, considerando che i vari Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey hanno un ingaggio da 6 milioni o più a stagione. Per il gallese, sarebbe vicina la rescissione consensuale, il brasiliano piace all'Arsenal, difficile invece la cessione del terzino, che dovrebbe rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto, prevista a giugno 2023.

C'è lavoro da fare, ma Allegri è consapevole che già con gli innesti attuali, ovvero Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer, la Juventus debba lottare per il campionato. In una recente conferenza stampa ha sottolineato questo, dichiarando: 'Abbiamo il dovere di puntare allo scudetto'. Parole importanti a cui ha voluto rispondere su Twitter il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ha condiviso la citazione del tecnico toscano aggiungendo: 'Campionato finito'. Un tweet che ha scatenato la reazione di diversi utenti, presumibilmente tifosi bianconeri, che hanno interpretato come ironiche le parole del giornalista sportivo.

Il giornalista sportivo ha scritto su Twitter: 'Campionato finito'

Il tweet di Maurizio Pistocchi in riferimento alle parole di Massimiliano Allegri sul fatto che la Juve debba puntare allo scudetto, hanno scatenato evidentemente diverse reazioni.

Il giornalista sportivo ha scritto 'campionato finito', parole che hanno suscitato soprattutto critiche a Pistocchi. Le risposte del giornalista sono state dure e quasi sempre riferite al fatto che la Juventus sia stata retrocessa in Serie B per vicende giudiziarie. Evidente come il giornalista sportivo si sia riferito a Calciopoli e alla sentenza che stabilì la retrocessione della società bianconera con la revoca dello scudetto 2004-2005 e l'assegnazione di quello 2005-2006 all'Inter.

Non è la prima volta che Pistocchi viene criticato dai tifosi bianconeri per aver fatto riferimenti giudiziari alla società bianconera.

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri

A proposito delle parole di Massimiliano Allegri in una conferenza stampa prima del match fra Juventus e Chivas Guadalajara, il tecnico ha detto altre cose interessanti.

Ha infatti aggiunto: 'Abbiamo nuovi innesti importanti. Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti: la società ha lavorato molto bene, adesso tocca a noi. Per noi è un dovere puntare allo scudetto'. Evidente come Allegri voglia riscattare la scorsa stagione, deludente per la società bianconera.