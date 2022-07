La Juventus è pronta a iniziare il Calciomercato estivo nella maniera ideale. Mancherebbe solo l'annuncio degli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, a breve potrebbero arrivare a Torino per le visite mediche e per la firma del contratto per iniziare già dal 4 luglio la preparazione estiva con la squadra bianconera. Si attendono almeno altri quattro o cinque rinforzi, che potrebbero essere agevolati da una cessione pesante. Quella di Matthijs de Ligt, che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 100 milioni di euro. Soldi che sarebbero utilizzati per acquistare almeno due difensori centrali, un terzino sinistro e altri due giocatori per il settore avanzato.

A tal riguardo negli ultimi giorni la stampa spagnola ha parlato del possibile interesse della Juventus per Neymar, che sarebbe considerato cedibile dal Paris Saint Germain. La società francese sarebbe disposta anche a lasciarlo partire in prestito ed eventualmente a pagare gran parte dello stipendio del brasiliano, che attualmente guadagna circa 40 milioni di euro a stagione. Difficile però che la Juventus possa investire su un giocatore che peserebbe molto a bilancio ma la società nella sua recente storia soprattutto ha dimostrato di saper sorprendere tutti, addetti ai lavori e non. Basti pensare all'acquisto di Cristiano Ronaldo o a quello di Matthijs de Ligt. Ad alimentare il possibile approdo di Neymar a Torino anche un tweet del giornalista sportivo Antonino Caffo, che ha scritto: 'Neymar' aggiungendoci due pallini, uno bianco e uno nero.

⚪ — Antonino Caffo (@Connessioni) June 28, 2022

Un tweet di Caffo alimenta indiscrezioni di mercato su possibile trasferimento di Neymar alla Juventus

"Neymar" e due pallini, uno bianco e uno nero. Questo il tweet del giornalista sportivo Antonino Caffo sul suo account di Twitter, un post che ha alimentato indiscrezioni di mercato in merito a un possibile trasferimento del brasiliano a Torino.

Soprattutto se consideriamo che la stampa spagnola da giorni parla del fatto che il giocatore si sarebbe offerto alla Juventus. Si tratta però di una trattativa di mercato difficile per stipendio e costo di cartellino, a meno che il Paris Saint Germain non decidesse di prestarlo pagando gran parte dell'ingaggio. Di certo la Juventus sta dimostrando di volersi rinforzare in maniera importante dopo due stagioni deludenti.

Non è un caso che si parli non solo di Pogba e Di Maria ma anche dei possibili arrivi di un centrocampista, due difensori centrali, un terzino sinistro e altri due giocatori per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a rinforzi importanti durante il calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe acquistare Niccolò Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere in prestito con riscatto in diverse stagioni. Potrebbero arrivare anche due difensori centrali, piacciono Kalidou Koulibaly del Napoli e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Entrambi sono in scadenza a giugno 2023 e potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.