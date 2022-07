Mathijjs de Ligt potrebbe lasciare la Juventus. Il centrale olandese è nel mirino del Chelsea di Thomas Tuchel, pronto ad un'offerta importante per strapparlo ai bianconeri e puntellare la retroguardia, in vista di una stagione importante per il club londinese.

Juve, nel mirino Gabriel Magalhães e Nikola Milenković

Visto il possibile addio dell'ex capitano dell'Ajax, la Vecchia Signora sta sondando diverse piste per sostituirlo nella maniera adeguata. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Gabriel dell'Arsenal, che già nella sessione invernale di Calciomercato, era stato accostato ai bianconeri.

I Gunners chiedono una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro per lasciar partire il centrale brasiliano. La Juventus potrebbe però inserire il cartellino di Arthur per abbassare le pretese del club londinese.

Altro nome da prendere in seria considerazione è quello di Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Sul difensore viola, ci sarebbe il forte interesse dell'Inter e del Napoli, in caso di possibile cessione di Koulibaly.

Non tramonta l'idea Acerbi, ormai fuori dal progetto di Maurizio Sarri. Il rapporto non idilliaco non la tifoseria potrebbe spingere lontano dalla Capitale l'ex centrale del Sassuolo. Su di lui, ci sarebbe il forte interesse del Milan di Stefano Pioli.

Infine, più sullo sfondo il profilo di Alessio Romagnoli che nei prossimi giorni potrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Juve, interesse del Fulham per Pellegrini

Intanto, la Juventus valuta anche delle possibili cessioni di quei calciatori fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Tra questi, ci sarebbe anche Luca Pellegrini che con l'arrivo di Cambiaso dal Genoa è destinato a partire.

L'ex terzino del Cagliari sarebbe nel mirino di diversi club di Premier League, in particolare del Fulham. Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe 12 milioni.

Le cessioni non riguardano solo la difesa, ma anche il centrocampo. Infatti, anche Adrien Rabiot potrebbe essere al passo d'addio.

Il francese, nel mirino di United e Chelsea, potrebbe essere inserito in una possibile trattativa con il Liverpool per arrivare a Firmino.

Infine, completiamo con il reparto offensivo che potrebbe salutare Moise Kean, che dopo una stagione non esaltante è pronto a rilanciarsi in un'altra realtà europea. L'attaccante italiano potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain, in un possibile scambio con Leandro Paredes, centrocampista argentino seguito dai bianconeri da diverse stagioni.