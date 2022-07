Non solo Paul Pogba. La Juventus sta lavorando sul fronte Calciomercato per puntellare la mediana a disposizione di Allegri. La Vecchia Signora starebbe cercando un regista che possa dare qualità alla manovra e fluidità al gioco. Tra i nomi sondati dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Yuri Tielemans, centrocampista belga in forza al Leicester che già in passato era stato accostato ai bianconeri. Il Leicester chiede circa 30 milioni di euro per imbastire una possibile trattativa.

Oltre alle importanti richieste delle Foxies, la Juventus deve guardarsi dal forte interesse di altri club inglesi, in particolare dell'Arsenal che avrebbe già trovato un accordo con il calciatore e sarebbe in vantaggio in una possibile sfida per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista belga.

Tielemans è solo uno dei profili seguiti dalla Juventus nel ruolo di uomo d'ordine davanti alla difesa. Resta infatti viva la pista che porta a Leandro Paredes, centrocampista argentino con un passato in Italia con le maglie di Empoli e Roma. Il mediano dell'Albiceleste sarebbe in uscita dal Paris Saint Germain: i bianconeri vorrebbero abbassare le pretese del club parigino inserendo nella trattativa il cartellino di Moise Kean. Sullo sfondo anche il profilo di Jorginho, che potrebbe rientrare nella trattativa di De Ligt al Chelsea.

Juve, possibile offerta da 50 milioni per Zaniolo

Intanto la Juventus continua il pressing su Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso potrebbe arrivare a Torino a prescindere dal possibile arrivo di Angel Di Maria.

Stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per accontentare la Roma e puntellare la trequarti a disposizione di Max Allegri. Con il calciatore ci sarebbero stati dei contatti proficui per valutare il possibile ingaggio.

Tale offerta potrebbe esser presentata grazie alla cessione di Matthijs De Ligt al Chelsea.

Infatti, i Blues sarebbero disposti a offrire 70 milioni di euro più bonus per accaparrarsi le prestazioni del centrale olandese, mentre la Vecchia Signora vorrebbe monetizzare per la sua cessione e per questo chiede almeno 90-100 milioni di euro.

Oltre al possibile acquisto per la trequarti, i bianconeri reinvestirebbero i soldi della cessione di De Ligt per puntellare la difesa, orfana anche del totem Giorgio Chiellini.

Sono vari i nomi per sostituire l'olandese: da Gabriel dell'Arsenal che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, passando per Milenkovic della Fiorentina che sarebbe nel mirino di Inter e Napoli, fino ad arrivare a Francesco Acerbi della Lazio, sul quale ci sarebbe anche il pressing del Milan.