Con l'arrivo di Mane e la conferma di Gnabry, sembra esserci poco spazio per Sane. La Juventus è alla finestra e l'acquisto dell'attaccante del Bayern di Monaco potrebbe tornare in auge. In questa sessione di Calciomercato la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a portare a Torino un attaccante per completare il reparto offensivo bianconero. Morata rimane in cima la lista dei desideri di Allegri ma la trattativa con l'Atletico Madrid è complicata. Gli spagnoli vorrebbero vendere il giocatore alle loro condizioni. Particolarità non gradita alla Vecchia Signora che vorrebbe invece un prezzo di saldo.

Sul fronte delle uscite, pare che la Sampdoria si sia fatta nuovamente avanti per Marko Pjaca con un sostanzioso aumento di contratto.

Sane avrebbe una valutazione di 40 milioni di euro

L'agente dell'attaccante tedesco è Fali Ramadani, il quale intrattiene ottimi rapporti con la Juve. Secondo alcuni media nazionali, avrebbe proposto il giocatore alla dirigenza bianconera. Il problema per l'operazione, oltre alla richiesta economica del Bayern di Monaco, potrebbe essere quello dell'ingaggio. Sane guadagna circa 9 milioni di euro a stagione, cifra che la Juventus non vorrebbe corrispondere al giocatore. Una soluzione gradita alla Continassa potrebbe essere quella di sfruttare il Decreto Crescita con un prestito oneroso.

Prospettiva che farebbe abbassare i costi.

L'esperienza di Sane al Bayern di Monaco non è stata del tutto positiva. Il giocatore ha avuto alti e bassi durante la sua permanenza in Baviera e ora rischia di restare fuori dall'undici titolare di Nagelsmann. Prospettiva non gradita al giocatore che rischierebbe il posto in nazionale e quindi di non partecipare ai prossimi mondiali

Sullo sfondo rimangono Depay e Arnautovic

In questi giorni si è parlato nuovamente di un probabile interessamento da parte della Juventus nei confronti di Depay.

L'attaccante olandese non rientrerebbe più nei piani del Barcellona e potrebbe essere sul mercato. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro. Il giocatore piace per la duttilità in campo e può giocare anche da esterno. Caratteristica molto gradita da Allegri.

Arnautovic resta incedibile per il Bologna. Il giocatore ha 33 anni e avrebbe voglia di provare una nuova esperienza in un top club europeo.

Il costo del cartellino è abbordabile e il giocatore accetterebbe di buon grado la panchina e il ruolo di vice Vlahovic.

La Sampdoria ha fatto una una nuova offerta a Pjaca

L'attaccante croato è da tempo fuori dai progetti di Allegri. La dirigenza bianconera aveva trovato l'intesa con la società ligure sulla base di un indennizzo di circa 200 mila euro. Qualche giorno fa, il passaggio in blucerchiato del giocatore sembrava cosa fatta. Poi l'arresto della trattativa tra l'attaccante e la Sampdoria avrebbe bloccato l'operazione. Ora i blucerchiati avrebbero proposto a Pjaca un aumento del contratto, portando l'offerta da 900 mila euro a 1,1 milioni di euro a stagione fino al 2025.