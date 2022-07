La dirigenza del Milan è impegnata su due fronti in questa calda estate italiana: da una parte si pensa all’acquisto di nuovi calciatori per completare la rosa, dall’altra si vogliono definire e rinnovare i contratti più vicini alla scadenza.

Il primo obiettivo di mercato è ormai conosciuto, con il nome di De Ketelaere che non viene più nascosto dalla dirigenza rossonera, che pare abbia alzato ulteriormente l’offerta al Bruges. Il primo dei contratti da rinnovare, invece, è sicuramente quello di Leao, che sembra non aver accettato l’ultima offerta della dirigenza rossonera.

Il Milan sulle tracce di Charles De Ketelaere

Maldini e Massara stanno premendo fortemente per la trattativa con il Bruges che dovrebbe portare De Ketelaere a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Il trequartista belga è l’obiettivo numero uno del club rossonero, che è intenzionato ad offrire 35 milioni di euro al Club Bruges per garantirsi le prestazioni del giovanissimo talento. Intanto, le notizie che arrivano dal Belgio sembrano confermare una volta di più la volontà del giocatore di essere ceduto al Milan e di approdare nel campionato italiano. Il talento belga, infatti, ha rifiutato di allenarsi con la squadra durante il periodo di preparazione in vista dell’inizio dei campionati.

La società rossonera, in queste settimane, ha fatto degli sforzi economici non indifferenti, arrivando ad offrire per un ragazzo classe 2001 una cifra molto importante, corrispondente a 35 milioni di euro, molto vicina alla richiesta del Bruges. Le parti, vista anche la volontà del calciatore, potrebbero trovare un accordo nei prossimi giorni, così da far vestire a Charles De Ketelaere la tanto desiderata maglia rossonera.

Problemi con il rinnovo di Leao

Dalle ultime notizie riportate dai maggiori giornali sportivi, pare che Leao ed il suo procuratore abbiano rifiutato un rinnovo importante offerto dalla società rossonera, per una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro netti a stagione, a fronte di quella attuale di 1,5 milioni di euro. Con il contratto dell’attaccante portoghese, in scadenza nel 2024, si aprono due strade: o la dirigenza rossonera e Leao troveranno un accordo durante questa stagione per un prolungamento del contratto oppure, con molta probabilità, la società rossonera sarà costretta a vendere il suo gioiello nel mercato estivo del prossimo anno.

L’ipotesi di perdere un giocatore con una valutazione attuale vicina ai 100 milioni di euro non è contemplata dalla società rossonera, anche se il principale obiettivo del Diavolo sarebbe quello di rinnovare il contratto dell’attaccante portoghese, così da sfruttare le sue prestazioni per le stagioni future.