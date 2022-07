Koulibaly si prepara a lasciare il Napoli. Il forte interesse del Chelsea e l'offerta per un ingaggio da 8 milioni di euro, avrebbero fatto breccia e il centrale senegalese si prepara ad una nuova esperienza europea. Per sostituire il Koulibaly, il club azzurro starebbe sondando diversi profili per puntellare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

Infatti, dopo Leo Ostigaard pronto ad arrivare dal Brighton per una cifra attorno ai 5 milioni di euro, la società partenopea vorrebbe completare il pacchetto di centrali. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Francesco Acerbi che con l'arrivo di Romagnoli e Casale, dovrebbe lasciare la Lazio.

La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di 5 milioni di euro per il centrale italiano, che resta nel mirino anche di altri club di Serie A come Juventus, Inter e Monza.

Altra candidatura da prendere in considerazione per la retroguardia azzurra è quella di Kim del Fenerbahce. Il centrale coreano verrebbe valutato attorno ai 20 milioni di euro. La stessa cifra è quella che chiede la Fiorentina per Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è corteggiatissimo da diversi club italiani: oltre alla società di Aurelio De Laurentiis, ci sarebbe anche la Juventus in caso di cessione di de Ligt e l'Inter che potrebbe dire addio a Milan Skriniar direzione Paris Saint Germain.

Napoli, idea Simeone per l'attacco

In attesa di capire chi potrebbe sostituire Koulibaly, il Napoli guarda anche sul fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione di Spalletti.

Per quanto concerne il reparto offensivo, potrebbe partire Andrea Petagna che sarebbe seguito da diversi club italiani in particolare il Monza, disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 13 milioni di euro per concludere la trattativa.

L'ex Atalanta e Spal potrebbe essere sostituto da Giovanni Simeone, autore di una grande stagione con il Verona conclusasi con 17 reti in campionato. Il Verona chiede una cifra vicino ai 15-18 milioni per lasciar partire l'attaccante argentino. Il club azzurro vorrebbe proporre un prestito con un obbligo di riscatto.

Oltre Simeone, gli azzurri non mollano la pista Deulofeu che resta un obiettivo di mercato in caso di cessione di Matteo Politano al Valencia.

Il club friulano resta sulle sue posizioni e chiede una cifra attorno ai 18 milioni di euro per l'esterno spagnolo.

Infine, potrebbe esserci il ritorno anche di Dries Mertens per completare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti. Il belga potrebbe decidere di abbassarsi l'ingaggio e di ritornare nella sua Napoli.