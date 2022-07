A Reggio Calabria è stato presentato il calendario della nuova Serie B 2022-2023, venerdì 15 luglio 2022.

La Reggina disputerà nuovamente il campionato cadetto e si presenta ai nastri di partenza con un nuovo presidente ed un nuovo allenatore. Gli amaranto saranno guidati, in panchina da Filippo Inzaghi. Intanto il nuovo patron Saladini pensa al calciomercato e a preparare al meglio l'inizio di torneo con due gare consecutive in trasferta con Spal e Ternana. L'esordio al "Granillo" sarà poi con la matricola Sudtirol.

Nelle scorse ore Blasting News ha intervistato la giornalista Giorgia Rieto per parlare della Reggina.

Giorgia: 'La Reggina ha rischiato ancora una volta di sparire dal mondo del calcio'

Giorgia, grazie per aver accettato questa intervista. Riavvolgiamo il nastro un attimo. Estate particolare per la Reggina con il cambio di proprietà. Cosa è accaduto?

"La Reggina ha rischiato ancora una volta di sparire dal mondo del calcio. Sono state giornate particolare per tutti, sia stampa che tifosi. Si è creata una situazione dove al posto di rimanere uniti e compatti, tutti hanno iniziato ad incolpare tutti. Sono rimasta molto delusa da alcuni atteggiamenti, come se la Reggina fosse una persona o un determinato soggetto. Poi è arrivato Felice Saladini che già da qualche mese gravitava intorno al mondo amaranto.

Lui è già il presidente del Lamezia Terme in Serie D, ho già seguito il suo lavoro in questi mesi e l'organizzazione emersa è molto professionale. È raro trovare una persona così giovane ma con le idee così chiare al giorno d'oggi. Fare calcio non è facile, soprattutto quando vai a prendere una società con tantissimi debiti arretrati".

Come ha vissuto Reggio Calabria l'arrivo di Saladini?

"Reggio Calabria ha chiaramente vissuto in modo molto positivo l'arrivo di Saladini, però mi auguro che non si faccia lo stesso errore degli anni precedenti".

Quale pensi siano gli obiettivi di questa società?

"Le risposte le daranno sempre tre cose: organizzazione, campo e serietà.

È finito il tempo delle belle parole".

Giorgia sull'arrivo di Inzaghi

Filippo Inzaghi nuovo allenatore della Reggina. Un mister che in Serie B ha spesso fatto bene. Come valuti l'arrivo dell'ex Milan?

"Saladini ha letteralmente fatto un agguato a Pippo Inzaghi quando si trovava a Formentera. Qualcuno è rimasto stupito, ma cosa c'è di così clamoroso? Come se la Reggina fosse una società di seconda fascia. Inzaghi in B ha già fatto molto, ma allo stesso tempo anche la Reggina è una grande opportunità per lui. Proveranno a rinascere insieme".

Cosa ti aspetti dal calciomercato della Reggina?

"Il calciomercato quest'anno sarà più complesso che mai anche perché si andrà a giocare già diverse partite con il calciomercato ancora in corso.

Mi aspetto gente motivata che non venga solo per farsi la passeggiata in Via Marina ma che abbracci realmente il progetto amaranto. Chiunque sia".

Passiamo al calendario. Gli amaranto iniziano con due trasferte e poi ospitando la matricola Sudtirol. Quanto può incidere iniziare lontano dal Granillo per due gare di fila?

"Anche quest'anno il Granillo è apparso in condizioni pessime, un cancro che la Reggina porta avanti da anni. Non sarà facile ma Inzaghi con il Brescia ha realizzato un record importante in trasferta e la Reggina anche fuori casa ha un pubblico dalle grandi occasioni".

Rieto: 'Serie B quest'anno profuma di A'

In generale cosa ti aspetti da questa Serie B? Chi pensi possa recitare un ruolo da protagonista?

"È una Serie B che quest'anno profuma di A. Fare un pronostico adesso è impossibile. Dalle neo promosse alle retrocesse, c'è un grande equilibrio".

Chiudiamo questa intervista parlando di te. Giorgia Rieto, giornalista con oltre 100 mila followers su Instagram. Quali sono i tuoi progetti futuri, specie per questa nuova stagione?

"Sul mio futuro in questi giorni sto riflettendo tanto. Ho concluso un'esperienza televisiva dopo tanti anni perché ho messo un punto fisso su quella che è stata la mia carriera televisiva fino ad ora. Adesso ho intenzione di fare altro, dedicarmi a me stessa e perché no, magari potrò tornare con un programma tutto mio. Non diciamo nulla però, work in progress".