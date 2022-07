Questa sessione di calciomercato sta regalando diverse operazioni alle varie squadre di Serie A.

Dopo il colpo Dybala e in attesa di definire la trattativa con Wijnaldum, la Roma potrebbe sondare il terreno per Zagadou. Il difensore francese è svincolato e arriverebbe nella capitale a parametro zero.

Nel frattempo prosegue la trattativa che dovrebbe portare Piątek a Salerno. L'Hertha Berlino non si opporrebbe alla cessione del polacco e l'attaccante sarebbe felice di iniziare una nuova avventura in Italia.

Alcuni media francesi riportano la proposta fatta dal PSG alla Juve per il terzino Kurzawa.

Il giocatore sarebbe stato offerto ai bianconeri a margine della trattativa che la Juventus starebbe imbastendo per portare Paredes a Torino.

La Salernitana vorrebbe Piątek a titolo definitivo

Il ds granata De Santis starebbe trattando con l'Hertha Berlino l'acquisto del giocatore in virtù della scadenza del contratto, prevista per il prossimo anno. Il problema sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio del giocatore, circa 3,5 milioni di euro a stagione. Le trattative sarebbero in fase avanzata e sembra che l'Hertha Berlino si possa fare carico della metà dello stipendio del giocatore. Questa situazione, come riportano alcuni media, potrebbe facilitare il passaggio di Piątek alla Salernitana.

Sullo sfondo il ds De Santis starebbe trattando anche Boulaye Dia del Villarreal.

Il costo del cartellino è piuttosto alto e poi andrebbe trovata l'intesa con il giocatore, ragioni per cui la trattativa appare molto complicata.

Il terzino Kurzawa proposto alla Juve

Slegato dalla possibile trattativa che potrebbe portare Paredes a Torino, il PSG avrebbe offerto Layvin Kurzawa alla Juve.

Il terzino non è mai sceso in campo in questa stagione della Lige1, tanto da non risultare nemmeno campione di Francia e non rientra più nei piani della dirigenza parigina.

La dirigenza bianconera avrebbe declinato l'offerta in quanto nello stesso ruolo di terzino sinistro, nella rosa attuale sono già presenti Alex Sandro e Pellegrini.

Zagadou è il nuovo nome per la Roma

Il difensore francese Dan-Axel Zagadou si è svincolato recentemente dal Borussia Dortmund.

Tiago Pinto e Mourinho avrebbero individuato in lui il profilo ideale per completare il reparto arretrato giallorosso.

i margini per fare un buon colpo di mercato sono enormi ma anche le incognite. Il giocatore ha giocato in cinque anni circa la metà delle partite ufficiali con il club tedesco a causa dei numerosi infortuni. I forti dubbi sulla tenuta atletica del giovane francese sarebbero alla base delle riflessioni della Roma e questa incognita al momento frena un'eventuale trattiva.