L'Inter è stata al centro del clamore mediatico nelle ultime settimane. Dopo aver trovato un'intesa economica sia con Bremer che con Dybala la società nerazzurra non ha potuto definire i loro acquisti per motivi economici. Non è riuscita a cedere Milan Skriniar al Paris Saint Germain alla valutazione di mercato che ha stabilito (circa 80 milioni di euro) oltre al fatto che sta avendo delle problematiche a rescindere il contratto con Alexis Sanchez, che guadagna circa 9 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Nonostante questo la società milanese continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti.

Potrebbe arrivare un'alternativa a Ranocchia, a tal riguardo si parla di un interesse per Nikola Milenkovic della Fiorentina e per Merih Demiral dell'Atalanta. In questi giorni però l'Inter deve affrontare anche le problematiche fisiche di Robin Gosens, che è stato condizionato nelle ultime stagioni da un infortunio all'Atalanta. Il tedesco verrà valutato in queste settimane ma non è da scartare la possibilità che l'Inter acquisti un sostituto magari a prezzo vantaggioso.

In un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale fosse il sostituto ideale di Gosens qualora la situazione fisica non dovesse migliorare nell'immediato. Il più votato è stato Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023.

In un recente sondaggio di calciomercato.it gli utenti hanno votato come sostituto di Robin Gosens al primo posto Alex Sandro con il 47%. Come è noto il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta di circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la Juventus.

Al secondo posto gli utenti hanno votato la possibilità di tenere anche Carlos Lazaro con il 25%, seguito dall'acquisto di Calafiori con il 14% e da quello di Augello della Sampdoria con il 13%. La speranza dell'Inter sarebbe quella di recuperare Robin Gosens, anche perché il tedesco è considerato il sostituto di Ivan Perisic, che è andato via a parametro zero e si è trasferito al Tottenham di Antonio Conte.

Simone Inzaghi potrebbe adattare anche Matteo Darmian o eventualmente Dimarco anche se il tecnico piacentino lo preferisce schierare come centrale di sinistra come alternativa a Bastoni.

Il mercato dell'Inter

L'Inter è al lavoro per rinforzare la difesa come sottolineato ad inizio articolo. Potrebbe arrivare Merih Demiral magari in uno scambio di mercato che porterebbe all'Atalanta Andrea Pinamonti. Altro giocatore che piace molto alla società milanese è Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società toscana.