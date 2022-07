La Juventus in questi giorni ha dimostrato tutta la sua forza economica andando ad acquistare Bremer dal Torino per circa 49 milioni di euro. Merito anche della cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, che ha garantito circa 77 milioni di euro alla società bianconera. La Juventus ha speso 49 milioni di euro per il brasiliano, una somma importante che ha evidentemente sconfortato i tifosi dell'Inter, soprattutto perché da mesi si parlava di un'intesa fra la società milanese e il brasiliano. Altra beffa per i tifosi nerazzurri è il trasferimento di Paulo Dybala alla Roma, l'argentino era stato vicino al trasferimento all'Inter ma le mancate cessioni di Alexis Sanchez e Edin Dzeko non hanno agevolato la trattativa di mercato.

Serviva prima alleggerire il monte ingaggi, solo dopo sarebbe potuto arrivare Dybala. Intanto in un recente sondaggio lanciato dal sito Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale fosse lo sgarbo di mercato dell'Inter alla Juventus per 'vendicarsi' del mancato arrivo di Bremer a Milano. Gran parte di questi hanno votato il trasferimento di Cuadrado all'Inter. Altri invece hanno scelto come l'acquisto di Milenkovic, altri ancora quello di Akanji e di Morata. Tutti giocatori che sono seguiti sia dalla società milanese che dalla Juventus.

I tifosi votano come sgarbo di mercato alla Juventus l'ingaggio di Cuadrado nel 2023

Al primo posto è stato votato l'ingaggio di Cuadrado nel 2023 a parametro zero con il 34,1% dei voti. Come è noto il colombiano va in scadenza di contratto fra un anno è c'è il rischio possa lasciare Torino a parametro zero. Al terzo posto è stato votato l'acquisto di Nikola Milenkovic con il 31% dei voti. In scadenza di contratto anche lui fra un anno con la Fiorentina, ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

Al terzo posto è stato votato l'acquisto di Manuel Akanji da parte dell'Inter con il 19,7% dei voti. Come è noto lo svizzero del Borussia Dortmund piace anche alla società bianconera. Infine troviamo il possibile arrivo di Alvaro Morata, che gli utenti hanno sostenuto con il 15,3% dei voti.

Il mercato dell'Inter

Di queste possibilità quelle più concrete sembrano essere l'arrivo all'Inter di Milenkovic o di Akanji.

Molto però dipenderà anche dalle cessioni, la società milanese ha bisogno di monetizzare. Di certo entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 rispettivamente con Fiorentina e Borussia Dortmund e questo agevolerebbe il loro arrivo a prezzo vantaggioso. Per quanto riguarda invece Morata sembra difficile che lo spagnolo dopo tante stagioni di Juventus possa accettare il trasferimento nella società milanese.